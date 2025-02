Ilha da Tentação: participante tem reação inesperada ao assistir traição da namorada; confira

A- A+

O reality show "Ilha da Tentação", transmitido na Espanha, exibiu, na terça-feira (4), o momento em que o participante Montoya flagrou a traição da namorada ao vivo.

A cena mostrava a mulher com outro rapaz na cama. Enquanto assistia, o homem traído teve uma reação que pegou todos de surpresa. "Que nojo! Que nojo! Como você vai se arrepender disso. É isso o que você quer para a sua vida?", soltou.

A apresentadora que conduzia o programa tentou acalmar a situação, mas sem sucesso.

Com as cenas da traição esquentando ainda mais, Montoya se desesperou e saiu correndo pela praia até chegar ao local onde sua namorada estava. Enquanto corria, gritava: "Eu te amo! Onde você está?".

Os demais participantes do programa impediram de o rapaz de entrar no local onde a mulher estava acompanhada. Ela, por sua vez, ao ouvir os gritos do lado de fora, parou de ficar com o outro rapaz.

O final desta situação, no entanto, não foi exibido pelo programa, que terá novo episódio nesta quarta-feira (5).



No reality, os casais são separados por acampamentos e passam por tentações para provar a fidelidade no relacionamento. A versão brasileira é transmitida no Prime Video.

