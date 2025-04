A- A+

LANÇAMENTO Fernando de Noronha "ganha voz" em livro infantojuvenil escrito por historiadora pernambucana Obra será lançada na próxima segunda-feira (28), no Novotel Marina, no bairro do Recife

A historiadora noronhense Grazielle Rodrigues irá lançar, na próxima segunda-feira (28), o livro Noronha: Sua História e Sua Natureza, durante a pré-abertura da Feira Experimente Noronha, no Novotel Marina, no Bairro do Recife.

A publicação, voltada ao público infantojuvenil, apresenta aspectos históricos, culturais e ambientais do arquipélago a partir de uma linguagem acessível, com ilustrações de Juliana Mattos.

Livro será lançado nesta segunda (28), no Recife. Foto: Divulgação

A autora também participa de uma roda de palestras, onde abordará o processo de produção do livro.

A obra adota uma abordagem lúdica, na qual a própria ilha narra sua história, com o objetivo de aproximar as crianças dos temas abordados.

Segundo Grazielle, o livro busca ampliar o conhecimento sobre Noronha além da sua imagem turística, incluindo informações sobre a origem vulcânica do solo, o período em que o local abrigou um presídio e sua participação em episódios históricos do Brasil.

“Ao longo do tempo, fui percebendo que a gente precisava formar novos leitores da história de Noronha. Para que o adulto se encante com essa história, a gente precisa começar pelas crianças, quando esse adulto ainda é criança”, contou ela, que também professora da Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha.

Além de contribuir para a educação, a publicação também tem potencial de fortalecimento da atividade turística, ao apresentar um recorte histórico-cultural que complementa a imagem do arquipélago como destino de lazer.

“A história colabora com a atividade turística de Noronha na medida em que divulga a ilha de uma forma diferente. O livro apresenta todo esse acervo patrimonial, despertando nas pessoas o interesse em conhecer esse outro lado da ilha”, salientou.

O evento de lançamento contará com a presença de representantes do Governo de Pernambuco e da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

Veja também