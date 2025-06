A- A+

CELEBRIDADES Ilha de Johnny Depp fica em arquipélago que é refúgio para astros como Nicolas Cage e Shakira Com privacidade total, praias de águas cristalinas e imóveis de alto padrão, Exuma, nas Bahamas, vem atraindo celebridades nos últimos anos

Diz a lenda que quem anda numa das tantas praias do arquipélago de Exuma, nas Bahamas, encontra apenas as próprias pegadas pelo caminho. Sinônimo de privacidade total e altíssimo padrão, o conjunto de ilhotas salpicadas por um sem-número de cenários paradisíacos, no Caribe, vem se tornando, nos últimos anos, refúgio para astros de Hollywood.



Além de Johnny Depp, que arrematou uma ilha particular para viver longe dos escândalos gerados pelo longo e tumultuado processo de divórcio, celebridades como Shakira, Nicolas Cage e Eddie Murphy compraram, por aquelas bandas, terrenos rodeados de água (cristalina, vale destacar).

"Este é o meu lugar no mundo e onde me sinto mais em casa, porque ninguém está olhando para mim e posso ser completamente normal. Nesta ilha, ninguém está olhando para mim", afirmou Johnny Depp ao discorrer sobre a propriedade, que conta com seis praias privativas.

Localizado a uma hora de avião da Flórida, nos Estados Unidos, o local tem ganhado destaque nas redes sociais por ser um destino ideal para a prática de nado com golfinhos, tubarões e... porcos — sim, está aí uma inusitada atração que se popularizou com a ajuda de vídeos compartilhados por influenciadores digitais mundo afora.





Um parênteses: a origem exata dos suínos banhistas é desconhecida, e diferentes histórias tentam explicar como eles foram parar lá. Uma versão afirma que foram levados por um grupo de estrangeiros preocupados com o fim do mundo e que escolheram o arquipélago como refúgio.



Outra sugere serem eles descendentes de animais sobreviventes de um naufrágio. Há ainda a hipótese de terem sido introduzidos na região por moradores de uma ilha vizinha para criação, mas acabaram esquecidos até a chegada dos turistas, dos programas de televisão e dos influenciadores do Instagram e Tik Tok, que acabaram por transformar a curiosidade em atração.

Voltando aos moradores ilustres desta região... A seguir, confira algumas das personalidades que são donas de ilhas no arquipélago de Exumas.

Shakira

A superestrela colombiana Shakira se uniu a Roger Waters, do Pink Floyd, e ao cantor espanhol Alejandro Sanz para comprar a ilha Bonds Cay. Em 2011, o trio desembolsou US$ 16 milhões pela vasta ilha de 700 acres, que incluía, até então, condomínios, hotéis de luxo e um campo de golfe.

Imagem aérea da ilha de Shakira nas Bahamas — Foto: Reprodução/Google Maps



Em vez de desenvolver o local para o turismo, os três decidiram manter a ilha como um refúgio exclusivo para colegas artistas abastados — incluindo eles mesmos, é claro.

Eddie Murphy

Eddie Murphy valoriza, acima de tudo, localização. Sua ilha particular, batizada de Rooster Cay, fica a apenas cinco minutos da capital Nassau, nas Bahamas.



Eddie Murphy é dono de ilha nas Bahamas — Foto: Reprodução/Google Maps





Ainda assim, o refúgio é um paraíso isolado, com 15 acres de natureza intocada. Ele comprou a propriedade em 2007 por US$ 15 milhões.

Tyler Perry

Tyler Perry passa costuma passar o tempo livre em sua ilha particular. O escritor, ator e produtor é o orgulhoso proprietário de White Bay Cay, uma ilha antes intocada nas Bahamas.



Tyler Perry é dono de ilha nas Bahamas — Foto: Reprodução/Google Maps





Perry investiu pesado no local, construindo uma mansão de 1.300 metros quadrados num luxuoso estilo balinês. Ele também mandou construir um spa, bangalôs para hóspedes e uma marina.

Nicolas Cage

A ilha de Leaf Cay, com 12 hectares, localizada em Exumas, Bahamas, é uma das mais valiosas propriedades de Nicolas Cage. O terreno foi colocado à venda, em 2022, pelo valor de US$ 7,5 milhões. O local tem três praias e um pequeno lago, que poderia servir como um porto particular.

