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Cinema Ilha de Ulisses espera onda de turistas após estreia do filme de Nolan Advogada italiana, Giorgia Ongarato, afirma que seu sonho era visitar Ítaca, lar de Ulisses no poema

Em pé na balsa enquanto espera para desembarcar na ilha grega de Ítaca, Giorgia Ongarato não consegue evitar falar de "A Odisseia", poema épico que contribuiu para o sucesso cinematográfico de Christopher Nolan.

A advogada italiana afirma que seu sonho era visitar Ítaca, lar de Ulisses no poema.

Vestindo uma camiseta com a palavra "Odisseia" e um verso, ela explica, liberada: "Estudei grego quando era criança e estudei a Odisseia".

Embora deixe claro que o filme não tenha sido sua porta de entrada para a história de Ulisses e sua luta para voltar para casa após a Guerra de Troia, uma mulher de 50 anos diz que também é fã do longa, que considera "maravilhoso".

Agora, comerciantes e autoridades da ilha esperam que o filme inspire muitas outras pessoas a seguirem seus passos.

Ítaca fica longe dos principais centros turísticos da Grécia e, apesar de suas águas cristalinas e baías espetaculares, nunca foi uma parada habitual para os viajantes.

O interior da ilha é acidentado, coberto de oliveiras e ciprestes, e surpreende pela tranquilidade mesmo em plena temporada turística.

Embora o filme tenha despertado o interesse de muitos, também gerou certas polêmicas na Grécia.

Não há atores gregos entre os papéis principais, e a produção escolheu principalmente locações longe da terra natal de Homero.

Apesar de algumas cenas terem sido filmadas na Grécia, nenhuma foi rodada em Ítaca.

Nolan escolheu, em vez disso, a ilha italiana de Favignana. A decisão dividiu opiniões nesta localidade de cerca de 3.000 habitantes, onde o filme foi exibido duas vezes nos cinemas ao ar livre desde sua estreia mundial, em 16 de julho.

Xhimi Xoxha, dono de um restaurante em Vathi, a capital, mostrou-se satisfeito e afirmou que o filme já estava "gerando publicidade", prevendo que os efeitos positivos continuarão.

Publicidade "enorme"

Embora o prefeito de Ítaca, Dionysis Stanitsas, concorde que a publicidade é "enorme", ele não esconde a decepção pelo fato de a ilha não aparecer no filme.

"Entramos em contato com a equipe de produção e pedimos que filmassem algumas cenas aqui, na ilha. Infelizmente, não foi possível".

Agora, o prefeito espera que a procura aumente no próximo ano. Antes mesmo da estreia do filme, as hospedagens já estavam lotadas.

“À medida que mais pessoas assistem ao filme, elas começarão a viagens planejadas para visitar a ilha”, afirma.

Os visitantes não encontrarão o palácio de Ulisses nem qualquer sítio arqueológico espetacular que confirme a existência do herói homérico.

No entanto, estátuas de Ulisses e Homero estão espalhadas pelas praças e prédios públicos da ilha.

Também há outros sinais da rica herança literária de Ítaca.

No pequeno porto aberto, os barcos balançaram sobre as águas verdes com nomes como Telêmaco, filho de Ulisses, ou Calipso, a deusa que o manteve prisioneiro.

As lojas de lembranças vendem bustos de Homero e Penélope, esposa do herói.

O arqueólogo Spyros Couvaras está entre os que esperam um forte aumento no número de visitantes e afirma que está claro que os turistas querem mais do que areia e mar: eles querem história e mitologia.

A pouca distância das lojas e restaurantes do porto, os turistas descansam em espreguiçadeiras sob guarda-sóis na praia de Dexia, embalados pelo som estridente das charutos.

Segundo a lenda, foi nesse local que Ulisses desembarcou após anos de viagens.

Couvaras afirma que a "força motriz" do interesse renovado é, sem dúvida, o filme. "Mas por trás do filme de Nolan está Homero", conclui.

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