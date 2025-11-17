A- A+

Streaming "Ilhados com a sogra 3" ganha data de estreia; veja trailer Conheça as famílias que participam do reality show da Netflix

"Ilhados com a sogra", um dos reality shows de maior sucesso da Netflix, está de volta para a terceira temporada. A plataforma divulgou nesta segunda-feira que a parte 1, com quatro episódios, estreia no dia 3 de dezembro.

A parte dois, com mais quatro, chega no dia 10 do mesmo mês. Um episódio especial aterrissa no dia 17.

Apresentado por Fernanda Souza, o programa consiste em colocar uma parte do casal morando numa ilha deserta ao lado da sogra para enfrentar provas que valem, ao fim do reality, R$ 500 mil para quem somar a maior quantidade de pontos. A psicóloga Shenia Karlsson também participa do programa, ajudando gente/nora e sogras na convivência do dia a dia.

Família Chagas

A equipe amarela é formada pelo casal fluminense Douglas Chagas, influenciador digital, e a confeiteira Thainá Wenceslau, e pela aposentada Rozanda Chagas, mãe de Douglas. A relação entre Thainá e Rozanda começou tranquila, mas se desgastou após a gravidez inesperada de Thainá, que interrompeu os planos de Douglas de seguir carreira militar.

Rozanda sempre investiu na carreira do filho e a decisão dele de abandonar o sonho da Aeronáutica foi um baque. O fato de Thainá não trabalhar para dedicar-se à criação do filho só aumentou as tensões.

Família Cruz

Composta pelo casal de Santos (SP) Heder Rolin, personal trainer, e Giovanna Mari, cantora, além da jogadora de vôlei, Sarah Cruz, mãe de Heder.

Casados há anos, Heder e Fiovanna dizem quer enfrentado muitos desafios ao longo dos anos, mas agora estão lidando com um dos maiores: a convivência com Sarah.

Família Lopes

Formada pelo casal baiano Icaro Lopes, eletricista e músico, Jéssica Souza, personal trainer, e pela cozinheira Ivana Lopes, mãe de Icaro .Dona de uma personalidade forte, Jéssica bate de frente com a postura mais dramática da sogra. Para Ivana, a nora é meticulosa e metida; já Jéssica enxerga na sogra uma figura defensiva e resistente ao diálogo.

Família Machado

De Minas Gerais, a família Machado é composta pelos empresários Isadora Machado e Gabriel Silva, e pela mãe de Isadora, a também empresária Marihely Machado. Marihely é o tipo de sogra que Gabriel evita, mas que insiste em ficar por perto. Embora more longe, a sogra pretende se mudar para perto, o que está deixando o casal com medo.

Família Misquita

Fluminense, a família Misquita tem o casal Leonardo Misquita, coordenador de vendas, e Juliano Faller, confeiteiro, e pela cuidadora Lina Misquita, mãe de Leonardo. Antes de Juliano chegar na vida de Leonardo, Lina tinha a chave da casa do filho. Mas tudo mudou quando o genro deixou claro que, na casa deles, existe rotina e limites, o que incomoda a sogra.

Família Rocha

A família Rocha, da cidade do Rio Janeiro, é composta pelo casal Nathalia Rocha, gestora financeira, e Diego Rodrigues, gestor de tráfego, e pela diretora pedagógica Mônica Rocha, mãe de Nathalia. Mônica, recentemente viúva, é vista como uma mulher narcisista, dramática e que se coloca constantemente no papel de vítima. Até a filha acha isso. Convencida de que o genro é falso e que fala uma coisa em sua frente e outra por trás, Mônica enxerga no programa uma oportunidade de desmascará-lo diante de todos.

