A- A+

STREAMING "Ilhados com a Sogra" e mais: as estreias no streaming na semana de 30/11 a 6/12; veja trailers Série documental 'Cazuza além da música' também está na lista

Leia também

• TV aberta supera bem o streaming na preferência dos brasileiros fãs de futebol, diz pesquisa

Condenado a quatro anos de prisão pelo crime de transporte para fins de prostituição, Sean “Diddy” Combs vai ter sua história contada na série documental “Sean Combs: o acerto de contas”, da Netflix. A produção tem quatro partes e estreia na próxima terça-feira.

Veja mais detalhes sobre esse lançamentos e outros destaques da semana.

Sean Combs: O Acerto de Contas (Netflix, a partir de 02/12)

Com produção executiva do rapper 50 Cent, a série escuta amigos de infância, artistas e funcionários do astro, que detalham como ele construiu um império musical, cujo submundo guardava vários segredos. Combs surgiu no início dos anos 1990 como um dos grandes nomes do rap.

Ao fundar sua própria gravadora, a Bad Boy Records, lançou nomes como Usher e Mary J.Blige. Mas, em 2023, a ex-namorada Cassie Ventura o processou por violência doméstica e tráfico sexual. Ao caso dela, juntou-se outra vítima, mantida em anonimato, e em julho deste ano ele foi condenado.



“Isso não é apenas a história de Sean Combs, de suas vítimas, das acusações contra ele ou do julgamento”, diz a diretora, Alexandria Stapleton. “No fim, essa história é um espelho da gente como público, de como colocamos nossas celebridades em pedestais tão altos.”



Ilhados com a Sogra (Netflix, a partir de 3/12)

Com formato 100% brasileiro, este reality show que reúne genros/noras e sogras numa ilha volta para a terceira temporada. Fernanda Souza segue no comando das dinâmicas, e a psicóloga Shenia Karlsson faz mediação os conflitos. Na quarta, estreiam quatro episódios; outros quatro no dia 10. O último entra no ar no dia 17.

Cazuza Além da Música (Globoplay, a partir de 1º/12)

No Dia Mundial de Combate à Aids, Cazuza volta às telas como tema desta série que exalta, além da genialidade musical, o pioneirismo dele na luta contra os estigmas da infecção. Dirigida por Patrícia Guimarães, os quatro episódios têm depoimentos de Lucinha Araújo, mãe do artista, e Ney Matogrosso, Caetano Veloso e Sandra de Sá.



Talvez amanhã (Prime video, a partir de 6/12)

Este k-drama original do streaming da Amazon é centrado no reencontro de Lee Kyeong-do (Park Seo-joon) e Seo Ji-woo (Won Ji-an). Anos depois de se separarem, o jornalista Kyeong-do precisa cobrir o escândalo de traição envolvendo o atual marido de Ji-woo, sem saber que ela foi seu amor adolescente.

Os Abandonados (Netflix, a partir de 4/12)

O destino de duas famílias (uma rica e outra pobre) se cruzam na Washington de 1854 por causa de dois crimes, um amor avassalador e brigas por uma terra rica em prata. Gillian Anderson, de “Arquivo X”, é a grande estrela como Constance Van Ness, a matriarca dos abastados.

Veja também