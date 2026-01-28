A- A+

STREAMING "Ilhados com a Sogra" terá temporada com famosos Nova leva de episódios será gravada ainda no primeiro semestre de 2026

Ilhados Com A Sogra, produção original da Netflix foi renovada para uma nova temporada. No entanto, a 4ª temporada do reality show ganha um detalhe a mais. Agora, o programa contará com famosos na disputa pelo prêmio.

A plataforma confirmou, em comunicado enviado ao Estadão, que Fernanda Souza segue em seu posto de apresentadora. As gravações da nova temporada do programa acontecerão ainda no primeiro semestre de 2026.

A temporada original de Ilhados Com A Sogra foi lançada em 2023, já as outras duas estão disponíveis desde 2025. A segunda etapa do reality foi ao ar no início do ano, enquanto a segunda, ao final do período.

Sobre o que é "Ilhados Com A Sogra"

A série da Netflix traz uma disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. O programa reúne seis casais em uma ilha, onde os genros e noras trabalham ao lado de suas sogras a fim de vencer o reality.



