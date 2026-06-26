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TEATRO Letícia Sabatella e Daniel Dantas apresentam "Ilíada" no Teatro do Parque Apresentações da peça no Recife ocorrem nesta sexta-feira (26) e no sábado (27)

Letícia Sabatella e Daniel Dantas estão em Pernambuco para encenar “Ilíada”. Com trechos do poema de Homero, o espetáculo pode ser conferido no Teatro do Parque nesta sexta-feira (26), às 20h, e no sábado (27), às 18h.

Dirigida por Octavio Camargo, a montagem é baseada nos cantos 1 e 20 do texto clássico composto na Grécia Antiga. A Guerra de Tróia é ponto de partida para falar de sentimentos que continuam atuais, mesmo após tantos séculos.



A proposta da peça é mostrar o que há de mais humano para além do mito. Os personagens retratados revelam dúvidas, impulsos e escolhas, especialmente no momento em que Aquiles decide voltar à batalha.

O espetáculo parte da tradução de Manuel Odorico Mendes (1799-1864). A realização é da Ilíada Homero Companhia de Teatro, com produção regional da Imaginária Entretenimentos.

Serviço:

Espetáculo “Ilíada”, com Letícia Sabatella e Daniel Dantas

Quando: sexta-feira (26), às 20h; e sábado (27), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 70, via Sympla



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