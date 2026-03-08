A- A+

FAMOSOS Imagens geradas por IA de casamento de Zendaya e Tom Holland ultrapassam 10 milhões de curtidas Segundo amigo da atriz, casal teria casado longe dos holofotes

Desde o último domingo, um assunto tem se mantido em alta nas redes sociais: o casamento de Zendaya e Tom Holland. No tapete vermelho do "Actor Awards", em Los Angeles, o estilista Law Roach, amigo da atriz, disse que o casal já se casou — longe dos holofotes.



A declaração foi dada em entrevista ao portal Access Hollywood. Entre as tantas publicações sobre o caso, uma alcançou mais de 10 milhões de curtidas no Instagram: um portal de notícias de super-heróis criou imagens através da IA, imaginando como teria sido o suposto casamento.

"As imagens foram criadas com IA como uma recriação artística e com caráter informativo; não são fotografias reais, já que eles decidiram se casar em segredo. Sem espetáculo público, sem exposição midiática. Apenas duas pessoas que passaram anos protegendo o que mais lhes importa, escolhendo que seu momento mais importante fosse igualmente privado", diz a legenda.

Na primeira foto do álbum fictício, o casal aparece sorrindo. Os dois estão abraçados e Holland segura a máscara do Homem-Aranha, super-herói que ele interpretou, até o momento, em seis filmes.

Zendaya e Holland se conheceram em 2016, durante as gravações de "Homem-Aranha: de volta ao lar" (2017). Sempre discretos, os dois assumiram publicamente um relacionamento em 2021, depois do lançamento de "Homem-Aranha: sem volta para casa".

Outro internauta criou mais imagens com IA do suposto casamento. Nelas, aparecem os atores Tobey Maguire e Andrew Garfield, também intérpretes do Homem-Aranha; Jake Gyllenhaal (o vilão Mysterio em "Homem-Aranha: longe de casa" (2019); e Robert Downey Jr., o Homem de Ferro.

“‘Isso foi feito com IA em 3 segundos e você não consegue perceber’ – em que mundo Tom Holland e Zendaya teriam balões dizendo ‘hora da festa’ no casamento deles?”, publicou a editora e apresentadora Rachel Leishman.

Veja também