Imagens mostram suspeito de matar fã de Taylor Swift fugindo após o crime

A- A+

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois suspeitos de matarem Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, assassinado ao ser esfaqueado num assalto, fugiram pela Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Nos registros, Anderson Henriques Brandão e Jonathan Batista Barbosa aparecem caminhando pela região logo após o crime.

Um vídeo na Praia se Copacabana mostra os amigos do jovem aflitos enquanto recebem apoio dos guardas municipais, policiais e da ambulância. A emergência chegou depois dos agentes de segurança.

ATENÇÃO: Laudo aponta que Gabriel Mongenot, fã de Taylor Swift, levou 23 facadas no corpo até ser morto.



Câmera de segurança da Prefeitura do Rio de Janeiro registrou a fuga dos assaltantes, em Copacabana.

pic.twitter.com/v5iSeaEoTw — CHOQUEI (@choquei) November 21, 2023

Segundo a Polícia Civil, Gabriel estava com mais cinco amigos, todos turistas, sentados na areia da praia contemplando o mar, quando dois assaltantes, conhecidos como moradores de rua, se aproximaram. Anderson Henriques Brandão, foi preso na manhã de domingo e confessou ter participado do crime. Ele já foi abordado 56 vezes pela polícia e tem 14 anotações criminais.

Jonathan, preso à tarde, foi reconhecido pelas testemunhas como autor das facadas. Contra ele há seis anotações criminais por homicídio, roubo, porte de arma de fogo, lesão corporal, furto e receptação. O caso está sendo investigado pela 13°DP, em Ipanema.

Roubo à loja

Na sexta-feira, Jonathan foi preso em flagrante após furtar uma loja de doces na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais da região. Ele havia pegado caixas de chocolates. No sábado, durante a audiência de custódia, a juíza decidiu pela liberdade provisória e aplicou medidas cautelares contra ele, como a proibição de voltar ao estabelecimento e se aproximar de testemunhas.

Doze horas após essas decisões, o suspeito retornou à Copacabana, e teria cometido o assassinato de Gabriel, na Rua Figueiredo de Magalhães, a 250 metros de distância da loja.

Assassinato

Em depoimento, uma das vítimas contou que Gabriel era o único que dormia, acordando com susto ao ser abordado. Ele reagiu, sendo esfaqueado no peito. A mesma testemunha relatou aos investigadores que os criminosos estavam alterados e os chutavam o tempo todo. Gritavam que, se alguém levantasse, iriam matar quem ousasse desobedecê-los. A faca utilizada era de cozinha, mas com uma lâmina grande. Os suspeitos levaram a chave de um veículo e dois telefones celulares.

A vítima, natural do Mato Grosso do Sul, foi morta a facadas por volta das 3h de domingo por dois homens durante um assalto na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele morava em Minas Gerais, onde cursava engenharia espacial, e estava no Rio para assistir ao show da cantora.

Veja também

MÚSICA A "Melhor Canção" do Festival de Música da Rádio Nacional é de Isabela Moraes