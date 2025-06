A- A+

Música Imagine Dragons anuncia três shows no Brasil; saiba as cidades e os valores Grupo chega ao Brasil no mês de outubro

A banda Imagine Dragons anunciou, nesta quinta-feira (26), três shows no Brasil. O grupo circulará pelo país em outubro de 2025 com apresentações da “Loom World Tour”.

O trio estreia no país em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão, no dia 26 de outubro; em Brasília, no Mané Garrincha, no dia 29 e encerra a turnê no Brasil em São Paulo, no Estádio Morumbis, em 31 de outubro.

Onde comprar ingressos?

A pré-venda para clientes Santander Select e Private começa no dia 1º de julho. Já os clientes Santander Brasil podem acessar a pré-venda no dia 02 de julho. A venda geral terá início na quinta-feira, dia 03 de julho.Todos ingressos serão vendidos no site da Ticketmaster, a partir das 13h.

A banda ainda realizará uma pré-venda do artista na segunda-feira, dia 30 de junho.







Confira os valores dos ingressos:





