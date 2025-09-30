A- A+

eua Imprensa internacional repercute prisão de cineasta brasileira por agentes de Imigração dos EUA Sites como Daily Mail, Newsweek, CBS e Hindustan Times destacam caso de Barbara Marques, detida pelo ICE em Los Angeles

Jornais e emissoras internacionais repercutiram a detenção da cineasta brasileira Barbara Marques, de 38 anos, pelo Serviço de Imigração (ICE), durante uma entrevista de residência permanente nos Estados Unidos. O caso aconteceu em Los Angeles e causou comoção dentro e fora da comunidade brasileira.

Veículos como Daily Mail, Newsweek, CBS News e Hindustan Times noticiaram o caso.

Natural de Vitória, no Espírito Santo, e formada em cinema pela Universidade Estácio de Sá, Barbara vive em Pasadena, na Califórnia, com o marido americano, Tucker May, com quem se casou em abril. No dia 16 de setembro, o casal compareceu à primeira entrevista para o pedido de green card, mas a cineasta acabou presa por agentes do ICE.

A imprensa estrangeira destacou o choque da prisão.

O tabloide inglês Daily Mail afirmou que Barbara teria sido “enganada” pelos agentes e levada sob custódia em meio ao processo legal de imigração. O jornal indiano Hindustan Times publicou: “Quem é Barbara Marques? ICE detém diretora de cinema durante entrevista de green card”. Já o site Newsweek destacou o relato do marido, que denunciou a prisão, segundo o qual Barbara foi detida mesmo após o casal seguir todas as exigências do processo.



12 horas sem alimentação

De acordo com o ICE, havia contra Barbara uma ordem de deportação por ausência em audiência de 2019, relacionada à negativa de extensão de visto. A defesa, no entanto, contesta e alega falhas de notificação e argumentando que, em situações sem antecedentes criminais, a praxe seria conceder prazo para regularização.



O marido também denuncia abusos em entrevista à rede BBC.

— Ela contou que quando foi algemada, se desesperou, e o agente riu da cara dela e tirou uma selfie com ela chorando — disse Tucker.

Sobre a detenção, relatou ainda que a mulher teria ficado mais de 12 horas sem receber alimento.

— Quando recebeu, era pão com queijo.

Barbara foi transferida entre centros de detenção na Califórnia, Arkansas e Louisiana, e sua defesa tenta reverter a ordem de deportação.

À BBC, o Itamaraty confirmou prestar assistência consular, e a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) incluiu o caso em uma ação coletiva contra o governo americano por negar devido processo a imigrantes.

Veja também