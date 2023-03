A- A+

BBB 23 Imprensa latina repercute eliminação de Guimê e Sapato após assédio contra mexicana no 'BBB 23' Programa decidiu tirar participantes após comportamento dos dois com Dania Méndez

Após MC Guimê e Cara de Sapato serem eliminados do BBB nesta quinta-feira depois de assediarem a mais nova participante desta edição do reality, a mexicana Dania Méndez, a imprensa de diversos países da América Latina repercutiu o episódio, que classificou a conduta dos brasileiros como “inadequada”. A Polícia Civil do Rio instaurou um inquérito para investigar o músico e o lutador por suposto crime de importunação sexual.

O portal peruano Mag afirmou que “novos colegas (de Dania) beberam mais do que deveriam” e “dois deles exageraram”. O portal afirmou que a mexicana “apesar de não falar português, se dava muito bem com todos”, até que foi alvo de assédio por Guimê, que “passou a mão várias vezes” na sister, assim como Sapato, que teria “teria roubado um beijo” dela.

O Infobae afirma que a festa feita para receber Dania “saiu do controle”, com a mexicana tendo de se esquivar dos assédios cometidos por Guimê e Sapato. O portal Hola aponta que ela “se acostumou com seus colegas e sua nova casa”, mas acabou sendo alvo de “atitudes inadequadas” de dois brothers.

O Mundo Reality aponta que diversos perfis desaprovaram a conduta dos brothers e pediram à TV Globo a expulsão imediata deles, o que ocorreu pouco depois da repercussão do caso.

Discurso de eliminação

Tadeu Schmidt abriu o programa dizendo que muitas coisas aconteceram na casa nas últimas 24 horas e que “providências precisam ser tomadas”. Depois de mostrar imagens da festa realizada na noite de quarta-feira, o "BBB" 23 exibiu uma conversa no confessionário entre Dania Mendez e a produtora que acompanha a influenciadora no Brasil. Na conversa, Mendez diz que estava bem, confortável, e que todos beberam além da conta e ela não notou má intenção no comportamento dos brothers.

Em seguida, Tadeu Schmidt iniciou a conversa com os brothers em tom sério, deixando claro que o programa tomara sua decisão apesar do depoimento de Dania Mendes. Por fim, a eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato foi anunciada.

"Todas as mulheres merecem respeito absoluto. Conversamos com a Dania, e a partir de tudo que vimos e ouvimos, Sapato e Guimê passaram do ponto. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", anunciou Tadeu Schmidt.

Dania Mendez é participante do programa mexicano "La casa de los famosos" e está no "BBB" 23 participando de um intercâmbio entre os dois programas. A suposta importunação sexual aconteceu no dia em que ela entrou na casa do reality brasileiro.

