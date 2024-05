Imprensa no Forró divulga atrações da sua 21ª edição; festa será dia 8/6, no Clube Internacional

A- A+

Tradicional prévia junina dos profissionais de comunicação de Pernambuco, a Imprensa no Forró anunciou as atrações que marcarão presença na sua 21ª edição, que acontece no próximo dia 8 de junho, às 20h, no Clube Internacional do Recife, no bairro da Madalena.



Do mais autêntico pé-de-serra ao Forró das Antigas, ninguém vai ficar parado com um line-up "arretado" desses: Mel com Terra, Santroppê, Nádia Maia, Almir Rouche, Josildo Sá, Rodrigo Raposo e Jorge Neto e Aninha.

O Imprensa no Forró, que é realizado desde 2003, é uma parceria do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Sindicato dos Radialistas e Comitê Estadual da Ação e Cidadania, que incentiva a arrecadação de alimentos.



Convites

Profissionais da imprensa, jornalistas e radialistas em dia com o seu sindicato podem retirar um par de ingressos, gratuitamente, com antecedência, na sede de sua entidade, no horário comercial, até o dia 6 de junho. Cada convite deverá acompanhar a doação de 3 kg de alimentos não-perecíveis. Não haverá venda de ingressos.



A sede do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco (SinjoPE) fica na rua do Veiga, 201, Santo Amaro.

A sede do Sindicato dos Radialistas de Pernambuco fica na rua do Lima, 40, Santo Amaro.



SERVIÇO

21º Imprensa no Forró

Quando: 8 de junho, a partir das 20h

Onde: Clube Internacional do Recife | Rua Benfica, 505, Madalena - Recife/PE

Ingressos: Convite (Profissionais da imprensa, jornalistas e radialistas em dia com seus sindicatos podem retirar 1 (um) par de ingressos, na sede da sua entidade, até o dia 6 de junho) + 3kg de alimento não-perecíveis

Informações: @baileimprensaqueentra // (81) 3222-0426 ou (81) 98491-3757.

Veja também

Superação Sem intrigas: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes vão juntas à academia