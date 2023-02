A- A+

BBB 23 Imunizada por Cristian, Key Alves critica escolha do aliado como Anjo no BBB 23 Para a jogadora de vôlei, o brother deveria ter protegido Cezar Black

Vencedor do Anjo da semana, Cristian imunizou Key Alves durante a formação do Paredão deste domingo (5), no BBB 23. A jogadora de vôlei, no entanto, criticou a escolha do aliado.

Em conversa com Gustavo, no Quarto do Líder, a atleta afirmou que o brother deveria ter protegido outra pessoa. "Jogando bem, o pessoal não vai meter ele de cara. Tinha que ter dado para o Black", disse.

"Por parceria, empatia pelo grupo... Pode ver a hora que ele deu pra mim [o colar do Anjo] a cara de todo mundo foi de 'o quê?'. Mas não tem como a gente mandar no pensamento de ninguém. Mas o Black também faria a mesma coisa, ele falou", continua Key Alves.

Gustavo concordou com a sister e acrescentou: "Só que isso não é jogar em grupo, é individual. Então serve para nós ficarmos espertos. Se um dia nós precisarmos”.



Veja também

BBB 23 Dentro do BBB 23, Bruna Griphao lança carreira de cantora com primeiro single