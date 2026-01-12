Seg, 12 de Janeiro

ESTADOS UNIDOS

Incêndio atinge bastidores do Globo de Ouro e provoca susto em Los Angeles; veja vídeo

Chamas começaram após acidente com equipamento de catering no Beverly Hilton

Incêndio atinge bastidores do Globo de Ouro Incêndio atinge bastidores do Globo de Ouro  - Foto: Reprodução/X

Enquanto astros e estrelas subiam ao palco para receber seus prêmios no Globo de Ouro neste domingo, um incêndio atingiu a sala de imprensa nos bastidores da cerimônia, realizada no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

Segundo o jornalista Chris Gardner, que compartilhou imagens do incidente nas redes sociais, o fogo começou após um integrante da equipe de catering derrubar um sterno aceso — combustível em lata usado para manter alimentos aquecidos.

Veja o momento:


"O carpete pegou fogo por um breve momento, com fumaça se espalhando pelo ambiente", relatou.

As chamas foram controladas rapidamente, e não houve registro de feridos.

 

O susto ocorreu poucas horas depois de a premiação enfrentar forte reação negativa do público por anunciar o vencedor da categoria Melhor Trilha Sonora durante o intervalo comercial da transmissão.

O compositor Ludwig Göransson, vencedor pelo filme Sinners, teve seu discurso divulgado apenas nas redes sociais, o que gerou indignação entre espectadores.

Comentários criticaram a decisão da organização de priorizar esquetes de humor e novas categorias, como podcasts, em detrimento de prêmios tradicionais.

“Tiveram tempo para números musicais, mas não para trilha sonora?”, escreveu um usuário.

