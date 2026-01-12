Incêndio atinge bastidores do Globo de Ouro e provoca susto em Los Angeles; veja vídeo
Chamas começaram após acidente com equipamento de catering no Beverly Hilton
Enquanto astros e estrelas subiam ao palco para receber seus prêmios no Globo de Ouro neste domingo, um incêndio atingiu a sala de imprensa nos bastidores da cerimônia, realizada no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.
Segundo o jornalista Chris Gardner, que compartilhou imagens do incidente nas redes sociais, o fogo começou após um integrante da equipe de catering derrubar um sterno aceso — combustível em lata usado para manter alimentos aquecidos.
Veja o momento:
Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT— Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026
"O carpete pegou fogo por um breve momento, com fumaça se espalhando pelo ambiente", relatou.
As chamas foram controladas rapidamente, e não houve registro de feridos.
O susto ocorreu poucas horas depois de a premiação enfrentar forte reação negativa do público por anunciar o vencedor da categoria Melhor Trilha Sonora durante o intervalo comercial da transmissão.
O compositor Ludwig Göransson, vencedor pelo filme Sinners, teve seu discurso divulgado apenas nas redes sociais, o que gerou indignação entre espectadores.
Comentários criticaram a decisão da organização de priorizar esquetes de humor e novas categorias, como podcasts, em detrimento de prêmios tradicionais.
“Tiveram tempo para números musicais, mas não para trilha sonora?”, escreveu um usuário.