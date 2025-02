A- A+

TELEVISÃO Incêndio atinge cidade cenográfica de novela nos Estúdios Globo, no Rio; veja Fogo destrói parte do cenário de 'Dona de mim', próxima novela das 19h

Um incêndio atinge os Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (18). A emissora comunicou, por meio de nota, que não havia gravação no local no momento e que não há feridos.



O fogo está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo.

INCÊNDIO PROJAC | Um incêndio de grande proporção atinge a cidade cenográfica da TV Globo, em Curicica, na tarde desta terça-feira. Em nota, a Globo informou o local atingido pelas chamas é onde acontece a gravação da próxima novela das sete. De acordo com o Corpo de Bombeiros + pic.twitter.com/SEENs5TIo8 — SBT Rio (@sbtrio) February 18, 2025

De acordo com a emissora, o incêndio ocorre na cidade cenográfica de " Dona de mim", próxima novela das 19h da TV Globo.

Veja também