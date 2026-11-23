A- A+

Incêndio Incêndio atinge propriedade de R$ 251 milhões de Will Smith e Jada Pinkett Smith na Califórnia Fogo começou em um galpão de manutenção da propriedade do casal, em Calabasas; ninguém ficou ferido e outras construções não foram atingidas

Um incêndio atingiu a propriedade do ator Will Smith e da atriz Jada Pinkett Smith, avaliada em US$ 42 milhões (cerca de R$ 251 milhões), em Calabasas, na Califórnia, na madrugada desta segunda-feira (23).

As chamas começaram em um galpão de manutenção localizado no terreno do casal. O fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, e ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles divulgadas à revista People, agentes da estação de Malibu/Lost Hills foram acionados por volta de 0h04, depois que a equipe de segurança da propriedade comunicou o incêndio.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a estrutura tomada pelas chamas. Os bombeiros foram chamados e conseguiram extinguir o fogo. De acordo com as autoridades, nenhuma outra construção foi danificada.

— A segurança do local informou que um galpão de manutenção estava pegando fogo. Quando chegamos, encontramos uma estrutura do tipo galpão tomada pelas chamas — informou um representante do departamento ao Page Six.

A causa do incêndio foi considerada acidental. Ainda não há informações sobre o que provocou o início das chamas nem se Will Smith e Jada Pinkett Smith estavam na propriedade no momento da ocorrência.

Até a divulgação das informações, os representantes do casal não haviam se pronunciado publicamente sobre o episódio.

Não é a primeira vez que propriedade é atingida por incêndio

O episódio desta segunda-feira não é o primeiro incêndio registrado na propriedade do casal. Em setembro de 2021, as equipes de emergência também foram acionadas para atender a uma ocorrência na mansão de Calabasas, desta vez na área do porão.

Na ocasião, um bombeiro precisou receber atendimento, mas a família não ficou ferida.

A propriedade, que ocupa uma área de aproximadamente 150 acres (cerca de 60 hectares), foi construída pelo casal em 2010, após a compra do terreno, em 2003.

A família também precisou lidar com a ameaça de incêndios florestais na região. Em janeiro de 2025, durante o avanço do Palisades Fire, Will Smith e seus familiares teriam deixado temporariamente a residência de Calabasas.

Na mesma temporada de incêndios, a casa de Willow Smith, filha do casal, em Malibu, foi destruída pelas chamas.

Dois dias antes do novo incidente, no sábado (21), Will e Jada foram fotografados juntos em um passeio em Malibu, na companhia dos filhos, Jaden e Willow, e das mães dos artistas.

Veja também