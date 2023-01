Incêndio atinge Teatro Castro Alves, em Salvador

A- A+

Um incêndio atingiu o teto do Teatro Castro Alves (TCA), no Centro de Salvador, no início da tarde desta quarta-feira (25). O fogo começou no lado externo do telhado, localizado no Largo do Campo Grande, na capital soteropolitana. A Concha Acústica não foi atingida, e não há registro de feridos.

A equipe de segurança do Castro Alves evacuou o prédio, e o Bombeiros atuam no combate às chamas. O portal G1 apurou que não há fogo nas dependências internas do prédio, que é dividido em vários espaços: a Sala Principal, Sala do Coro, Concha Acústica, Foyer, Centro Técnico, Vão Livre, Jardim Suspenso e o Café Teatro.

Incêndio e reforma

Esta não é a primeira vez que o Teatro Castro Alves pega fogo. Em 1958, dias antes da inauguração, houve um incêndio por causas desconhecidas. Por causa disso, o teatro ficou fechado por cerca de nove anos, e só foi oficialmente inaugurado em março de 1967. Em 989, o Castro Alves passou por uma reforma e foi reinaugurado em 1993.

Veja também

