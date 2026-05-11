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CHAMAS Incêndio destrói circo de Tirullipa, em Natal: "Picadeiro está de luto" Corpo de Bombeiros controlou as chamas. Não houve feridos

Um incêndio atingiu o circo do humorista Tirullipa, na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros e não há feridos.

Desde março, o Circo do Tirú estava montado ao lado do estádio Arena das Dunas. Segundo o G1, os bombeiros foram acionados às 4h40. Para controlar o fogo, foram necessárias três viaturas.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o circo afirmou que a causa do incêndio ainda está sendo apurada. No texto, a equipe lamenta o ocorrido e afirma que a estrutura será reconstruída com “sonho, trabalho, união e coração”.



“Felizmente, o mais importante permaneceu intacto: ninguém se feriu. Apesar das perdas materiais, restou de pé aquilo que sempre foi a nossa verdadeira estrutura: o amor pela arte, pela cultura, pelo circo e pelas pessoas”, afirma um trecho na nota.



Tirullipa compartilhou o comunicado em página no Instagram, escrevendo: "Picadeiro está de luto". Outros artistas se solidarizaram com o circo nos comentário. "Muita força para toda a equipe", comentou o ator e influenciador Max Petterson. "Que tragédia, irmão. Forças, meu amigo!", disse o humorista Mução.

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