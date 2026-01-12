A- A+

cinema Incidente com fogo e reencontros: o que as câmeras não mostraram no Globo de Ouro 2026 Premiação teve princípio de incêndio, abraços entre vencedores e encontros que viralizaram

A cerimônia do Golden Globe Awards 2026 entregou uma sequência de momentos memoráveis durante a transmissão de domingo à noite, mas parte do que movimentou a premiação aconteceu longe das câmeras de TV.



Enquanto Nikki Glaser comandava a festa no palco e One Battle After Another se consolidava como o grande vencedor da noite, cenas curiosas e encontros inesperados marcaram os bastidores do evento, realizado no hotel Beverly Hilton.





Princípio de incêndio na sala de imprensa

Nos bastidores do Globo de Ouro, um suporte de café foi derrubado e acabou atingindo um recipiente com combustível usado para manter bebidas aquecidas. O material pegou fogo e, por alguns momentos, o carpete da área reservada à imprensa começou a queimar, gerando fumaça atrás das cortinas do espaço.

Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT — Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026

O episódio foi relatado pelo jornalista Chris Gardner nas redes sociais, mas o fogo foi controlado rapidamente, sem necessidade de evacuação ou impacto na cerimônia.

Vencedores comemoram longe do palco

Entre uma entrega de prêmio e outra, os bastidores também foram palco de celebrações. Rose Byrne e Timothée Chalamet, vencedores nas categorias de melhor atriz e melhor ator em filme musical ou comédia, trocaram abraços e cumprimentos logo após deixarem o palco. Os dois ainda posaram juntos para fotos, em clima descontraído, em um dos espaços reservados aos premiados.

Best Female Actor Best Male Actor



Congrats on your #GoldenGlobes, Rose & Timothée! pic.twitter.com/zeev5Cgq0I — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Reencontro de ex-estrelas da Disney

Outro momento que chamou atenção aconteceu fora da transmissão oficial. Miley Cyrus e Selena Gomez se reencontraram durante a premiação e posaram juntas para fotos que rapidamente se espalharam pelas redes sociais. As duas, que começaram a carreira na Disney, estavam indicadas em categorias diferentes e protagonizaram um dos registros mais comentados da noite.

Selena Gomez and Miley Cyrus together at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/F1RL7cHRKh — Pop Base (@PopBase) January 12, 2026

Conversa entre Jennifer Lawrence e Kylie Jenner

Durante um intervalo comercial, Jennifer Lawrence deixou sua mesa e foi até o local onde estavam Kylie Jenner e Timothée Chalamet. Jenner acompanhava o namorado, indicado na cerimônia, e o encontro entre a atriz e a empresária rendeu sorrisos e uma conversa animada, registrada em vídeo pelo perfil oficial do evento.

