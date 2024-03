A- A+

BBB 24 Incômodo de Isabelle com Davi após briga com Wanessa marca madrugada no "BBB 24" Wanessa Camargo pode enfrentar seu primeiro Paredão da edição após brothers que se desentenderam com a cantora

Pela terceira vez, Lucas Henrique venceu a Prova do Líder no Big Brother Brasil 24 nesta quinta-feira, 29. As dinâmicas, porém, parecem ter se alterado para os participantes do programa, que passaram a definir novos alvos de voto da casa

Wanessa Camargo pode enfrentar seu primeiro Paredão da edição após brothers que se desentenderam com a cantora nos últimos dias demonstrarem intenção de combinar votos na sister. Lucas também já definiu os colegas que pretende indicar durante o Na Mira do Líder.

Yasmin Brunet lamentou seu "azar" durante os desafios pela liderança e culpou um brother: Michel. Segundo ela, o professor "tira sua sorte" nas provas. Isabelle ainda demonstrou um incômodo em conversa com Davi após a briga entre o motorista de aplicativo e Wanessa.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24:

Terceira liderança de Lucas Henrique

Nesta quinta, Lucas Henrique venceu a Prova do Líder pela terceira vez. A dinâmica teve a participação de todos os integrantes do programa e envolveu pontaria. O novo líder escolheu para o Vip Leidy Elin, Wanessa, Yasmin e MC Bin Laden. Nesta sexta-feira, 1, ele terá que definir seus quatro alvos no Na Mira do Líder.

Wanessa na mira dos adversários

Os brothers do quarto Fada e Davi resolveram que pretendem se proteger no próximo Paredão. Para eles, combinar votos em Wanessa, que protagonizou um desentendimento depois de assumir a briga pela perda de estalecas de Yasmin, pode ser uma opção em comum.





Segundo o motorista de aplicativo, há a possibilidade de MC Bin Laden e Giovanna também votarem na cantora. "A gente vai mirar na Wanessa e ela vai direto para o Paredão. Ela vai para o Paredão com sete votos", declarou ele.

Lucas define alvos

Lucas Henrique já definiu seus possíveis alvos para indicar durante o Na Mira do Líder. O brother revelou a intenção de indicar Fernanda, Davi, Isabelle e Michel.

Yasmin diz que Michel tira a sorte dela

Antes da Prova do Líder, Michel brinca com Yasmin que vai "tirar a sorte" da sister e toca no ombro dela. A brincadeira, porém, não agradou muito a modelo, que disse que "acredita nessas coisas". "Falando alto, eu estou com vergonha de mim, mas eu acredito", disse.

Isabelle revela incômodo após briga de Davi com Wanessa

Após Davi protagonizar uma briga com Wanessa enquanto a cantora tentava defender Yasmin pela perda de estalecas na última quarta, 28, Isabelle revelou ter ficado incomodada com a situação. Segundo a dançarina, o motorista de aplicativo não pensou sobre os riscos de enfrentar um Paredão novamente ao se envolver em uma briga que "não era dele".

"Ontem eu fiquei um pouco triste com você porque a regra principal é fugir do paredão", declarou ao brother nesta quinta. "Para mim, você se meteu em uma briga que não era sua, era um embate entre Yasmin e Alane."



