MÚSICA Incubadora abre inscrições para mentoria e gravação em estúdio a artistas e bandas recifenses Incubadora Musical do Recife integra segunda edição de projeto do Coquetel Molotov

Com o intuito de impulsionar nomes locais da música e dar destaque a novos talentos da cena pernambucana, o Coquetel Molotov dá start na segunda edição do projeto que vai receber artistas e bandas recifenses para monitoria e gravação em estúdio.



O projeto, que tem fomento do Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Recife, é realizado via Incubadora Musical do Recife, está com inscrições (gratuitotas) abertas até o próximo dia 17, que podem ser feitas no site

www.coquetelmolotov.com.br.









Cinco artistas e/ou bandas vão ser contempladas na seleção do projeto que envolve Oficina de Produção Musical, Mentoria de Imagem e Divulgação Online, além de Gravação no Móbile Studio.

As atividades do projeto serão realizadas entre o final de novembro e o mês de dezembro. A gravação de uma música inédita para uma coletânea virtual com os artistas da edição, também integra a programação.



Na primeira versão da Incubadora Musical, o Coquetel Molotov revelou nomes como AMun-Há, Fykyá Pankararu, Vitória do Pife e Caio Omena.

Serviço

Incubadora Musical do Recife

Inscrições abertas para artistas e bandas do Recife

Até 17 de novembro, gratuitamente, no site do Coquetel Molotov

