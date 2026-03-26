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AGENDA CULTURAL Incubadora Musical lança coletânea nesta quinta-feira (26) no Bolacha Discos Projeto com Dimitria, Renna, Luísa Cunha, Dandara MC e Rayssa Dias terá lançamento com audição e exibição de documentário

A Incubadora Musical lança oficialmente, nesta quinta-feira (26), cinco faixas produzidas por cinco artistas pernambucanas no Bolacha Discos, nas Graças, às 19h, com acesso gratuito.

Entre as selecionadas estão: Dimitria, Renna, Luísa Cunha, Dandara MC e Rayssa Dias, que gravaram suas canções com produção de Libra Lima.

Selecionado pelo Edital Inova Mulher, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e realizado pelo Coquetel Molotov, o projeto chega à sua terceira edição apostando e potencializando produções descentralizadas.

Incubação Criativa

A Incubadora Musical selecionou cinco cantoras pernambucanas entre as mais de cem inscritas, que passaram por orientações de profissionais experientes na música, com o objetivo de aprimorar suas habilidades técnicas e artísticas.

O projeto chega à sua terceira edição apostando e potencializando produções descentralizadas, com o objetivo de empoderar e profissionalizar talentos femininos no cenário musical de Pernambuco.

“Às vezes você está conectado com o início da caminhada de alguém e isso vai ser muito mais potente do que você tá tentando só falar com os artistas que estão no topo. Você não sabe o que aquele artista vai virar daqui cinco anos, dez anos”, comenta o guitarrista da banda Boogarins, produtor musical das duas edições anteriores e um dos idealizadores da Incubadora, Benke Ferraz.

Ao longo de quatro dias no estúdio Criatório, em Gravatá, as cinco artistas gravaram suas canções, com produção de IDLibra, e tiveram todo o processo imersivo documentado.

Nesta edição, a Incubadora Musical reforça seu compromisso com a igualdade de gênero e a inovação na música, criando caminhos para que novas vozes femininas ganhem espaço e reconhecimento.

Exibição

A terceira edição da Incubadora Musical é a primeira que faz o lançamento oficial de maneira presencial.

As faixas serão lançadas por meio de uma coletânea virtual da Incubadora Musical, com evento previsto para esta quinta (26), às 19h, no Bolacha Discos, no bairro das Graças, com acesso gratuito ao público.

O material também será disponibilizado no canal do Coquetel Molotov no YouTube e no perfil da Incubadora Musical na plataforma Bandcamp, a partir da meia-noite desta sexta-feira (27). O álbum e o documentário passam a integrar as plataformas digitais na mesma data.

“A pessoa de outro território, com outra vivência, vai ouvir aquilo, vai ver aquilo e vai se sentir atravessada de alguma forma, assim, né?... A gente vai apresentar pela primeira vez as composições ao vivo. O que, para mim, faz muito sentido, porque eu sou uma artista da performance. Então, para mim, o ao vivo é o que conta, o ao vivo é a minha grande força motriz”, conta uma das selecionadas desta edição, RENNA.

Foram dois encontros onlines e três presenciais, com IDLibra e Benke Ferraz, para cada uma das selecionadas | Foto: Hannah Carvalho

A programação inclui a audição das músicas produzidas ao longo do projeto e a apresentação de composições autorais em formato de pocket show. O evento contará ainda com a exibição de um documentário sobre o processo de imersão das artistas, dirigido por Domar.

Troca de notas

Foram dois encontros onlines e três presenciais, com IDLibra e Benke Ferraz, para cada uma das selecionadas.

Mesmo com cinco artistas com jornadas e estilos musicais diferentes, o que seria um desafio para o processo de criação em um curto período, o encontro foi marcado por um espaço afetivo e de trocas.

“A Incubadora foi uma das experiências artisticamente mais imersivas que já vivi. O fato das artistas escolhidas terem estilos tão diferentes foi muito desafiador, mas ainda mais interessante para dar unidade nas produções de cada um dos trabalhos. Benke foi um grande parceiro nesse processo, e viver tudo isso no Criatório foi muito especial”, relata Libra, que participou pela primeira vez do projeto.

Benke Ferraz, produtor musical desta e das duas edições anteriores da Incubadora, conta sobre a mistura desses talentos com a linguagem de IDLibra, nome artístico de Libra.

“Trabalhamos nessa edição com nomes das diversas cenas da música pernambucana: Indie, Metal, Pop, Rap. Mas, desta vez, contamos com artistas mais experientes, que buscavam se reinventar ao se abrirem para a musicalidade de Libra… É como se a incubadora tivesse uma artista convidada produzindo musicalmente”, conclui.

Incubar fora da caixa

Em um mundo pós-pandêmico, a Incubadora Musical é um suspiro no mundo regido por dinâmicas de produção e circulação aceleradas, associadas ao streaming e a métricas de engajamento.

De acordo com o produtor musical, a proposta do projeto envolve a escuta dos artistas durante o processo de criação. “É sobre escutar os artistas e, a partir disso, os produtores e quem está trabalhando com as músicas apresentam possibilidades de realização. Não há impossibilidades”, afirma.

O projeto surge em 2022 com a vontade de realizar produções independentes da lógica mercadológica, dando espaço para o ser criativo existir. A primeira edição recebeu dez artistas de Caruaru, Agreste pernambucano.

“As coisas rendem, né? Elas geram muito mais do que simplesmente números. Geram uma outra coisa que é difícil mensurar… É um projeto que veio para ressignificar muita coisa, com essa escuta mais atenta para aquilo que tá abaixo do radar, não só dos palcos alternativos, dos festivais, do que é abaixo do radar que a gente muitas vezes é condicionado a enxergar como mercado”, comenta Benke.

Fizeram parte da primeira edição As Fulô, Thaiis, Mun Há, Caio Omena, Jotta Maciel, Vitória do Pife, Fykyá, Maeve, Instituto Darkwave e Junkie Brodis. Confira as composições da primeira edição via Youtube.

Em 2023, a segunda edição colaborou para que diversos novos artistas do Recife pudessem dar um pontapé em suas carreiras, como Maya, Zendo, Siba Puri, Jogba e o Maracatu Nação Erê. Confira também as composições da segunda edição via Youtube.

Saiba mais sobre as selecionadas

Rayssa Dias

Com “Na Minha Nave”, Rayssa Dias amplia sua trajetória de nove anos no movimento brega, marcada por autenticidade, lirismo e representatividade.

A artista já se apresentou em importantes festivais dentro e fora do Estado, como Afropunk Bahia, Latinidades, Rec-Beat e Festival Paredão.

Entre seus trabalhos, estão o single “Nós a Gestão”, que ultrapassou 400 mil visualizações no YouTube, e o poderoso “Mulher Maravilha”, um hino de força feminina.

Também lançou o EP “Independente”, um projeto totalmente idealizado e realizado por uma mulher dentro do movimento brega-funk.



Luísa Cunha

Aos 26 anos, Luísa Cunha é uma das vozes mais atuantes do rock independente pernambucano.

“Profundezas” foi a música composta pela vocalista e fundadora da banda Odiosa, que mantém há sete anos um projeto autoral e 100% independente, com três EPs, um single e um álbum completo.

Este single marca a estreia de LUCTRIA, projeto solo da cantora que tem uma trajetória marcada por participações em festivais como Abril Pro Rock, Hellfemme Fest, Metal Fest Recife e shows emblemáticos de abertura para Eskrota e Manger Cadavre.

Além da música, Luísa expande sua atuação como artista visual, criando o fotolivro digital "Caos: Bastidores da Banda Odiosa" e capas de trabalhos da banda.

Dimitria

Cantando, tocando bateria e guitarra na música “Ouroboros”, Dimitria mostra um talento que vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos desde 2015.

Ela se apresenta no circuito de música ao vivo do Recife e, desde 2016, integra a banda de rock autoral SURT.

Com o grupo, gravou dois EPs e atualmente se dedica a seu projeto solo, culminando no lançamento do EP "Anseio". Fez parte do line-up de 2024 do festival No Ar Coquetel Molotov.

RENNA

Artista multifacetada de Pernambuco, RENNA se destaca na poesia, música e cinema, incorporando esses elementos em “Racha Mama”, que gravou com a Incubadora.

Em 2021, lançou Lamento de Força Travesti (com Gabi Benedita), videoclipe premiado em 12 festivais. Participou da Mostra Todos os Gêneros (Itaú Cultural) e do show Almério & Elas (Teatro do Parque).

Circulou com o trabalho cênico O Problema é a Cerca e, em 2023, dirigiu GYRA, show com sete artistas LGBTQIA+ do interior de PE.

Reconhecida por sua atuação plural, une música, performance e cinema em projetos que celebram identidade e diversidade.

Dandara MC

Com uma trajetória marcante no rap pernambucano, Dandara MC trouxe para o estúdio no Criatório a potente “Malvada”.

A rapper iniciou sua carreira em 2020, destacando-se no cenário underground de Pernambuco. Em 2024, apresentou-se no Festival Multicultural de Abreu e Lima (evento que incluiu o rap pela primeira vez em 40 anos), no Festival da Juventude e no Rec’n’Play.

Em 2025, integrou o line-up do Polo Hip Hop da semana pré-carnavalesca do Recife, além de vencer o festival Vozes da Independência. Em 2026 foi selecionada para o festival Pré-AMP.

SERVIÇO

Lançamento da coletânea Incubadora Musical - Vol. 3

Onde: Bolacha Discos - Rua João Ramos, 50, Graças - Recife-PE

Quando: Quinta-feira (26), às 19h

Acesso gratuito

Informações: @noarcm

* Com informações da assessoria

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