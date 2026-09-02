Incubadora Musical de Pernambuco abre inscrições para artistas do interior do estado
Projeto selecionará artistas autorais da Zona da Mata, Agreste e Sertão para imersão de formação, produção musical e gravação de singles
Estão abertas de 1º a 14 de setembro as inscrições para a quarta edição da Incubadora Musical de Pernambuco, projeto voltado à formação e ao desenvolvimento de artistas independentes.
Realizada com incentivo do Funcultura, a nova edição irá selecionar cinco artistas da Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.
Podem participar cantores e cantoras, instrumentistas e bandas com trabalho autoral e atuação nas regiões contempladas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário online.
Os selecionados participarão de uma imersão entre 14 e 17 de outubro, no Armazém da Criatividade, unidade do Porto Digital em Caruaru.
A programação vai incluir, ainda, atividades de gestão de carreira, produção musical, gravação, planejamento estratégico e comunicação. Os participantes contarão com ajuda de custo para transporte e alimentação.
Leia também
• Entenda por que John Galliano cancelou exposição no Metropolitan Museum, em Nova York
• "Viver é melhor que sonhar", filme sobre os anos de anonimato de Belchior ganha primeiras imagens
• Websérie do Prêmio da Música Brasileira revela bastidores da carreira de 13 artistas brasileiros
COLETÂNEA
Cada artista também produzirá uma faixa inédita para integrar parte de uma coletânea digital com lançamento nas principais plataformas de streaming.
A produção musical será conduzida por Benke Ferraz, produtor e guitarrista da banda Boogarins.
Criada em 2022, a Incubadora Musical já realizou três edições, com ações de formação e produção voltadas a diferentes perfis de artistas.
A terceira edição foi dedicada exclusivamente a mulheres do mercado de música pernambucano.
Na edição atual o projeto amplia sua atuação para artistas de diferentes regiões do Interior do estado.
Serviço
Incubadora Musical de Pernambuco – Acelerando Talentos Pernambucanos
Inscrições: de 1º a 14 de setembro (neste link)
Realização da imersão: de 14 a 17 de outubro
Onde Armazém da Criatividade (Porto Digital Caruaru) – Rua Jornalista Aníbal Fernandes, Nossa Senhora das Dores, Caruaru