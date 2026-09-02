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CULTURA Incubadora Musical de Pernambuco abre inscrições para artistas do interior do estado Projeto selecionará artistas autorais da Zona da Mata, Agreste e Sertão para imersão de formação, produção musical e gravação de singles

Estão abertas de 1º a 14 de setembro as inscrições para a quarta edição da Incubadora Musical de Pernambuco, projeto voltado à formação e ao desenvolvimento de artistas independentes.

Realizada com incentivo do Funcultura, a nova edição irá selecionar cinco artistas da Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.

Podem participar cantores e cantoras, instrumentistas e bandas com trabalho autoral e atuação nas regiões contempladas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário online.

Os selecionados participarão de uma imersão entre 14 e 17 de outubro, no Armazém da Criatividade, unidade do Porto Digital em Caruaru.



A programação vai incluir, ainda, atividades de gestão de carreira, produção musical, gravação, planejamento estratégico e comunicação. Os participantes contarão com ajuda de custo para transporte e alimentação.

COLETÂNEA

Cada artista também produzirá uma faixa inédita para integrar parte de uma coletânea digital com lançamento nas principais plataformas de streaming.



A produção musical será conduzida por Benke Ferraz, produtor e guitarrista da banda Boogarins.

Criada em 2022, a Incubadora Musical já realizou três edições, com ações de formação e produção voltadas a diferentes perfis de artistas.

A terceira edição foi dedicada exclusivamente a mulheres do mercado de música pernambucano.



Na edição atual o projeto amplia sua atuação para artistas de diferentes regiões do Interior do estado.

Serviço

Incubadora Musical de Pernambuco – Acelerando Talentos Pernambucanos

Inscrições: de 1º a 14 de setembro (neste link)

Realização da imersão: de 14 a 17 de outubro

Onde Armazém da Criatividade (Porto Digital Caruaru) – Rua Jornalista Aníbal Fernandes, Nossa Senhora das Dores, Caruaru





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