Indecisão sobre próxima liderança marca madrugada de Prova do Líder do 'BBB 24'

Os brothers do Big Brother Brasil 24 enfrentaram uma prova de resistência complexa pela liderança que começou na noite desta quinta-feira, 22. O desafio durou um tempo menor em comparação a provas anteriores, mas exigiu muito equilíbrio e resistência física dos participantes, que formaram duplas.



MC Bin Laden e Lucas Henrique chegaram a deixar a Prova do Líder antes mesmo da edição ao vivo ser finalizada. Fernanda e Pitel e Isabelle e Beatriz permaneceram até o final da dinâmica, mas as duas últimas terminaram como as grandes vencedoras.



Com ambas tendo de decidir quem ficará com a liderança, a madrugada foi marcada por um pequeno embate entre as sistes e também por indecisão. Quem também foi destaque foi MC Bin Laden, que revelou um sentimento de solidão no reality.



Pitel se mostrou "culpada" por deixar a prova e teme que Fernanda vá para o próximo Paredão. Houve ainda teve uma promessa de Wanessa Camargo de que fará uma tatuagem em homenagem ao programa.



Veja o resumo da madrugada do 'BBB 24':



Prova de resistência

O programa contou com uma prova de resistência que durou pouco mais de 5h. Cada dupla teve de ficar em uma plataforma inclinada Enquanto um jogador era o celular e ficava preso a um cabo de aço esticado, o outro jogador era o cartão e teve de ficar à frente do celular. Com um jogador segurando o outro, as duplas tiveram de resistir em pé para não caírem, se o cartão caísse, a dupla seria eliminada.







Quem será a próxima líder?

Após terem sido as últimas a deixar a prova, Isabelle e Beatriz precisarão decidir quem será a próxima líder do BBB 24. Durante a comemoração na piscina, Beatriz já começou a celebrar uma possível "festa do camelô", tema escolhido por ela.



A vendedora, porém, se mostrou indecisa entre o prêmio em dinheiro e a liderança. "São R$ 44 mil. Meu Deus, eu nunca tive nem R$ 10 na minha conta. Mas a liderança também...". Isabelle pontuou: "Maninha, amanhã a gente conversa".



MC Bin Laden revela sentimento de solidão

Em conversa com Lucas Henrique, MC Bin Laden revelou um sentimento de solidão no jogo e disse desconfiar que está na mira para o próximo Paredão. "Eu estou literalmente solo em todos os cenários", lamentou.



"Culpa" de Pitel

Pitel falou sobre a "culpa" que sentiu por sugerir que ela e Fernanda desistissem da Prova do Líder. "Vou me sentir muito culpada se ela for para o paredão. [...] A frustração de chegar tão perto e não ganhar é f***", disse.



Promessa de Wanessa sobre tatuagem

Durante a madrugada desta sexta-feira, 23, Wanessa comentou que fará uma tatuagem em homenagem ao reality. "Eu vou fazer uma frase, vou achar uma frase. Vou fazer assim: 'Lembre-se sempre do que você sentiu no BBB'. Não é bonita essa frase, mas ela tem um significado muito importante", afirmou.

