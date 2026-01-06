Indicação de Fernanda Torres ao Oscar está entre mais inspiradoras do século 21, diz "Variety"

A- A+

A Variety, revista norte-americana especializada na cobertura de cinema, elegeu a indicação de Fernanda Torres ao Oscar de Melhor Atriz em 2025 como um dos momentos mais inspiradores da história da premiação no século 21.

O texto, publicado nesta segunda-feira, 5, elegeu as 26 indicações mais inspiradoras e impressionantes do século atual. A atuação da atriz brasileira em Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, ficou em terceiro lugar.

Acima de Fernanda, somente as vitórias de Lupita Nyong’o por 12 Anos de Escravidão e Denzel Washington por Dia de Treinamento. "Uma indicação que rompeu barreiras, uma atuação que definiu uma carreira e a personificação da sobrevivência de uma mulher (e de um País)", escreveu o jornalista Clayton Davis.

"O trabalho de Fernanda Torres no drama brasileiro de Walter Salles mostra que grandes atuações se constroem cena a cena, até que o luto se transforme em resistência", continuou Davis.

"Fernanda representa tudo aquilo que o Oscar afirma valorizar, mas raramente recompensa: excelência internacional, coragem política e contenção em vez de exibicionismo", finalizou.

Apesar da importância da indicação da atriz brasileira ao Oscar, Fernanda Torres não foi a vencedora de sua categoria. A norte-americana Mikey Madison acabou vencendo o prêmio de Melhor Atriz por seu papel em Anora - longa que também venceu os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição e Melhor Roteiro Original.

Ainda Estou Aqui, no entanto, faturou o Oscar de Melhor Filme Internacional, marcando a primeira vez que um longa brasileiro venceu na categoria. Agora, o Brasil sonha com novas indicações para O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura.



