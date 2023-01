A- A+

ATRIZ Indicada ao Emmy, famosa atriz egípcia é condenada por posse de balas de maconha Ela foi detida ao deixar em 25 de novembro com pirulitos e outras balas de maconha, cuja venda é legal em alguns estados dos EUA

A atriz egípcia Menna Shalabi foi condenada a um ano de prisão suspensa na quinta-feira, depois de ser presa no aeroporto do Cairo com balas de maconha ao retornar dos Estados Unidos, disse uma fonte judicial.

Shalabi, a primeira e até agora única atriz árabe a ser indicada ao prêmio Emmy, foi detida ao deixar o avião em 25 de novembro com pirulitos e outras balas de maconha, cuja venda é legal em alguns estados dos EUA, segundo uma imagem publicado na imprensa local.

A atriz foi rapidamente libertada após pagar uma fiança de 50.000 libras (cerca de 2.000 euros, 2.100 dólares).

Esta quinta-feira, um tribunal do Cairo considerou-a culpada de "posse de drogas" e condenou-a a um ano de prisão suspensa e a uma multa de 10.000 libras (370 euros, 390 dólares), disseram à AFP fontes judiciais.

Quase todos os anos, Shalabi estrela uma das séries egípcias do Ramadã, que está na moda em todo o mundo árabe. Ele também costuma liderar o elenco de alguns dos filmes de maior bilheteria do país.

