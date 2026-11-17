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famosos Indicada ao Grammy 2027, Anitta tem show marcado em Olinda na mesma data da premiação Os dois compromissos estão marcados para 7 de fevereiro, a quase 10 mil quilômetros de distância

A agenda da cantora Anitta entrou em conflito após um choque de datas entre a cerimônia do Grammy 2027 e de um show marcado em Pernambuco.

Indicada na categoria Melhor Álbum de Música Global, com Equilibrivm, a cantora ainda não sabe se irá participar da premiação em Los Angeles ou se apresentar em Olinda, no dia 7 de fevereiro.

Dividida entre os dois compromissos, a cantora usou as redes sociais para conversar com fãs sobre o ocorrido.

"Eu tenho um show fechado há meses para o Carnaval. Eu tenho um monte de coisa fechada já...", pontuou Anitta, que também ressaltou que não costuma cancelar suas apresentações.

A carioca integra o line-up do Carvalheira na Ladeira, que ocorre no Memorial Arcoverde. O festival teve suas atrações divulgadas ainda em setembro. Além de Anitta, devem se apresentar no mesmo dia Fisher, Xand Avião, Matheus e Kauan, Belo, Léo Foguete, Dilsinho, Timbalada, Wiu, Kadu Martins, Locos e Lipe Lucena.

Em Los Angeles, a brasileira disputará o gramofone com Davido, com o álbum Oriadé; Ayra Starr, com Starrgirl; Tems, com a obra Love Is a Kingdom e Angelique Kidjo, que concorre com Hope.

Esta é a terceira vez que Anitta é indicada ao prêmio, a primeira na categoria Melhor Álbum de Música Global. Em 2023 foi indicada na categoria Artista Revelação, já em 2025 seu álbum Funk Generation disputou o título de Melhor Álbum de Pop Latino.

Ajuda para pagar um jatinho

Cogitando cruzar quase 10 mil quilômetros no mesmo dia, Anitta também usou as redes sociais para brincar sobre o assunto.

"Vou ter que pedir ajuda para todos os meus patrocinadores para pagar um jatinho para chegar lá. Meus amigos ricos que têm jato. O meu jato só voa no Brasil. Eu não tenho esse dinheiro todo de pegar um [jatinho] que voa lá longe", comentou, em tom humorado.

Um voo direto entre Pernambuco e Los Angeles dura, em média, de 11 a 13 horas. Mesmo com os esforços da cantora, seria quase impossível realizar os dois compromissos no mesmo dia.

"E se faz isso tudo e não ganhar? E se perde? Eu fico louca! Eu acho que prefiro fazer o show, sim! [...] A gente vai ter que entender isso na ponta do lápis", afirmou.

Grammy Latino

A indicação ao Grammy americano vem após a vitória de Anitta na versão latina da premiação, realizada em 12 de novembro.

O álbum Equilibrivm foi consagrado na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2026.

Na edição, Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram a mesma categoria com o álbum "Caetano e Bethânia Ao Vivo".

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