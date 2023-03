Veja lista de indicados ao Oscar nas principais categorias

A- A+

A 95ª edição do Oscar acontece em Los Angeles no próximo domingo, 12 de março

Lista dos indicados nas principais categorias da 95ª edição do Oscar, que acontecerá em Los Angeles no próximo domingo, 12 de março.

O filme de ficção científica "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" lidera a disputa com 11 indicações, seguido do filme sobre a Primeira Guerra Mundial "Nada de Novo no Front" e da comédia "Os Banshees de Inisherin", ambos com nove.

Melhor filme

"Nada de Novo no Front"

"Avatar: O Caminho da Água"

"Os Banshees de Inisherin"

"Elvis"

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

"Os Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

"Triângulo da Tristeza"

"Entre Mulheres"

Melhor direção

Martin McDonagh, "Os Banshees de Inisherin"

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Steven Spielberg, "Os Fabelmans"

Todd Field, "Tár"

Ruben Ostlund, "Triângulo da Tristeza"

Melhor Ator

Austin Butler, "Elvis"

Colin Farrell, "Os Banshees de Inisherin"

Brendan Fraser, "A Baleia"

Paul Mescal, "Aftersun"

Bill Nighy, "Living"

Melhor Atriz

Cate Blanchett, "Tár"

Ana de Armas, "Blonde"

Andrea Riseborough, "To Leslie"

Michelle Williams, "Os Fabelmans"

Michelle Yeoh, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator Coadjuvante

Brendan Gleeson, "Os Banshees de Inisherin"

Brian Tyree Henry, "Passagem"

Judd Hirsch, "Os Fabelman"

Barry Keoghan, "Os Banshees de Inisherin"

Ke Huy Quan, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz Coadjuvante

Angela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda para Sempre"

Hong Chau, "A Baleia"

Kerry Condon, "Os Banshees de Inisherin"

Jamie Lee Curtis, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Stephanie Hsu, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Filme Internacional

"Nada de Novo no Front" (Alemanha)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Bélgica)

"Eo" (Polônia)

"A Menina Silenciosa" (Irlanda)

Melhor Animação

"Pinóquio por Guillermo del Toro"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"Gato de Botas 2: O Último Pedido"

"A Fera do Mar"

"Red: Crescer é uma Fera"

Melhor Documentário

"All That Breathes"

"All the Beauty and the Bloodshed"

"Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft"

"A House Made of Splinters"

"Navalny"

Filmes com sete ou mais indicações

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" - 11

"Nada de Novo no Front" - 9

"Os Banshees de Inisherin" - 9

"Elvis" - 8

"Os Fabelman" - 7

