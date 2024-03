Confira os indicados ao Oscar nas principais categorias

A- A+

Estes são os indicados nas principais categorias para a 96ª edição dos Prêmios da Academia, na cerimônia que acontece no próximo domingo, 10 de março, em Hollywood.

"Oppenheimer", o drama de Christopher Nolan sobre as dificuldades do pai da bomba atômica, lidera a corrida ao Oscar com 13 indicações, incluindo Melhor Filme. Em seguida aparecem "Pobres Criaturas" de Yorgos Lanthimos, com 11 indicações, enquanto o drama de Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores", recebeu 10 indicações.

Melhor Filme

American Fiction

Anatomia de Uma Queda

Barbie

Maestro

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Vidas Passadas

Melhor Diretor

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas"

Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores"

Justine Triet, "Anatomia de uma Queda"

Jonathan Glazer, "Zona de Interesse"

Melhor Ator

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Bradley Cooper, "Maestro"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "Os Rejeitados"

Jeffrey Wright, "American Fiction"

Melhor Atriz

Emma Stone, "Pobres criaturas"

Annette Bening, "Nyad"

Lily Gladstone, "Assassinos da Lua das Flores"

Sandra Huller, "Anatomia de uma queda"

Carey Mulligan, "Maestro"

Melhor Ator Coadjuvante

Sterling K. Brown, "American Fiction"

Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Robert De Niro, "Assassinos da Lua de Flores"

Ryan Gosling, "Barbie"

Mark Ruffalo, "Pobres criaturas"

Melhor Atriz Coadjuvante

Da'Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "A Cor Púrpura"

America Ferrera, "Barbie"

Jodie Foster, "Nyad"

Melhor Filme Internacional

A Sociedade da Neve - (Espanha)

Eu, Capitão - (Itália)

Zona de Interesse - (Reino Unido)

Dias Perfeitos - (Japão)

Sala dos Professores - (Alemanha)

Melhor Filme de Animação

O Menino e a Garça

Elementos

Nimona

Meu Amigo Robô

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Documentário

Bobi Wine: The People's President

La Memoria Infinita

As 4 Filhas de Olfa

To Kill a Tiger

20 Dias em Mariupol

Filmes com mais indicações

Oppenheimer - 13

Pobres criaturas - 11

Assassinos da Lua de Flores - 10

Barbie - 8

Maestro - 7

American Fiction - 5

Anatomia de uma queda - 5

Os Rejeitados - 5

Zona de interesse - 5

Veja também

Submarino Como é o documentário sobre o Titan, que implodiu ao tentar chegar aos destroços do Titanic