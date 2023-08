A- A+

HUMOR Índio Behn apresenta o espetáculo de humor "Gratiluz" no Recife; saiba data e valores de ingressos Humorista é conhecido pela personagem Dra. Rosângela, que faz sucesso na internet e tem um quadro no programa "A Praça É Nossa"

Conhecido nas redes sociais pela personagem Dra. Rosângela, o humorista Índio Behn traz ao Recife o espetáculo “Gratiluz”. A apresentação ocorre no dia 20 de agosto, às 19h, no Teatro do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP).

Com um quadro fixo no programa “A Praça É Nossa”, do SBT, Dra. Rosângela é uma sátira a terapeutas, veganos e praticantes de yoga. No espetáculo, o humorista faz piada sobre o assunto, toca ukulele enquanto canta paródias de músicas conhecidas e recebe um espectador da plateia para uma bem humorada "consulta".



Índio Behn iniciou sua carreira no humor em 2010, produzindo conteúdo para internet. Em 2015, ele foi finalista do concurso de humor "Quem Chega Lá", do programa “Domingão do

Faustão”, da Globo. No ano seguinte, chegou à final do Prêmio Multishow de Humor.

Serviço:

Espetáculo “Gratiluz”

Dia 20 de agosto, às 19h

No Teatro do Imip

Ingressos: R$ 90 e R$ 45 (meia-entrada), à venda no site Ingresso Digital



