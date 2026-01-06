A- A+

FAMOSOS Indireta? Fãs veem "recado" de Ana Castela para Zé Felipe durante show: "O seu amor me fez tão mal" Cantora cumpre acordo profissional e divide o palco com o ex-namorado em apresentação em navio, mas só troca olhar com ele uma vez

Ana Castela só olhou diretamente para Zé Felipe uma vez durante a apresentação que realizou, em dupla, com o ex-namorado no cruzeiro marítimo que leva seu nome, na última segunda-feira (5).



Semanas após darem fim ao namoro de dois meses, os cantores chamaram a atenção do público ao subirem juntos ao palco na embarcação atracada no porto de Santos (SP). Nas redes sociais, admiradores de ambos se dedicaram uma "análise" apurada do momento, apontando que ela "usou" um trecho específico da letra "Sua boca mente" como indireta para ele.

Explica-se: Ana Castela apenas trocou olhar com o ex-namorado ao entoar o seguinte verso: "O seu amor me fez tão mal". Antes e depois desse momento, ela permaneceu no palco sem interagir diretamente com Zé Felipe. O detalhe foi notado por parte do público e por seguidores dos dois depois que vídeos viralizaram nas redes sociais.

ele tal qual espírito obsessor ******* ela com os olhos e ela ‍ pic.twitter.com/nWGyKXpjyW — peter (@__peterka) January 6, 2026

"Ela metendo um 'o seu amor me fez tão mal' na cara dele", indicou um internauta, aos risos, por meio do X. "'O seu amor me fez tão mal' ela cantando pra ele kkkkkkkkkkk", afirmou mais uma pessoa.





Ao surgir no palco, Ana Castela ainda fez sinal para o público e disse, sem o microfone, apontando para Zé Felipe e realizando um gesto de negação: "Não vai voltar! Não volta".

O fato repercutiu nas redes sociais. "A Ana Castela cantou um pouquinho, saiu e deixou o Zé Felipe com cara de bunda??? Achei muito diva, lamento", brincou uma usuária do X. "Visivelmente chateada, Ana Castela não olhou na cara de Zé Felipe", comentou outra pessoa.

'Humilhado', diz Zé Felipe

Em outros vídeos compartilhados nas redes sociais, Zé Felipe tenta abraçar Ana Castela nos bastidores do evento. A artista, porém, se esquiva, a todo momento, do cantor.

"Meu Deus, esse Zé Felipe deve ter aprontado uma bem grande com a Ana Castela, né? Ela nem tá olhando na cara dele", escreveu uma fã da cantora por meio do X.

Após a repercussão do assunto, Zé Felipe usou as redes sociais para brincar que foi "humilhado" pela ex-parceira na ocasião. Em outro vídeo, ele aparece ao lado de Ana no camarim do navio.

"Ela me humilhou", afirmou Zé Felipe diante de Ana Castela após a apresentação em que ela mal olhou para ele. A artista, então, reage ao ouvir a fala do ex-namorado. "Ahn? Seu mentiroso. Isso é pouco. Você está merecendo mais", respondeu ela.

