POLÊMICA Indireta? Irmã de Mani Reggo faz post após flagra de Davi, do BBB 24, com jovem Internautas levantam especulações sobre afirmações e falas realizadas pela ex-companheira do campeão da mais recente edição do reality

Ex-mulher de Davi, campeão do BBB 24, Mani Reggo usou as redes sociais, na última quarta-feira (1º), para fazer um desabafo e sugerir que "não vai parar" diante de obstáculos. A mensagem foi entendida, por parte dos seguidores, como uma indireta ao fato de o ex-companheiro ter sido flagrado, no dia anterior, num jantar num restaurante de luxo, em Salvador (BA), ao lado da jovem influenciadora digital Bárbara Contreras.

"Todos os dias é um novo dia e cada dia podemos olhar diferente para o mundo e para nós mesmos. E o sorriso é essa forma de externar o nosso olhar. Não vou parar", escreveu a vendedora, que vem apostando na carreira de influenciadora digital.

Irmã de Mani Reggo faz publicação que é lida como indireta a Davi, do BBB 24, nas redes sociais (Foto:Instagram/ Reprodução)

As celeumas e os rumores, no entanto, não pararam por aí. Na manhã desta quinta-feira (2), uma nova postagem de Fabiana Reggo, irmã de Mani, serviu de combustível para novas especulações por parte de internautas, que acreditam que as duas vem se dedicando a mandar indiretas para o rapaz. "Você pode dar um banho no porco, colocar uma roupa bonita. Mas, se ele topar com uma lama, ele vai rolar nela, a natureza dele é essa. Se não mudar o interior, não adianta", compartilhou Fabiana, por meio dos Stories do Instagram.

O que aconteceu entre Davi e Mani?

Ao longo da 24ª edição do BBB - Big Brother Brasil, Davi fez diversas citações a Mani Reggo, a quem ele se referia, para os colegas de confinamento, como sua "esposa". Os dois viviam juntos há um ano e seis meses. Durante o programa, a baiana de 41 anos impulsionou mutirões de voto e movimentou a torcida a favor do rapaz de 21 anos, tornando-se uma celebridade na internet — hoje, ela soma 6,4 milhões de seguidores no Instagram. Mas esse mundo caiu após o encerramento do reality show.

Uma polêmica crescente entre os dois começou quando Davi disse — um dia após a vitória na atração, durante o programa " Mais Você", de Ana Maria Braga — que ele e Mani eram namorados e estavam "se conhecendo". A fala repercutiu negativamente entre parte do público. Seguidores de Davi passaram a questionar a atitude do rapaz, chamando atenção para o fato de ele ter alterado o próprio discurso — trocando o termo "esposa" pela palavra "namorada" — logo após receber a quantia milionária. O rapaz, depois, se defendeu, alegando que Mani "não soube respeitar" o momento que ele estava vivendo.

Pois bem, desde então, a vida amorosa de Davi é alvo de constantes especulações. Nesta semana, Bárbara Contreras foi apontada como novo affair do jovem baiano, após os dois serem vistos no tal jantar, num restaurante de luxo em Salvador. Em suas redes sociais, Bárbara revelou que conheceu o ex-motorista de aplicativo por acaso, ao confundir o carro dele com o de uma amiga que esperava em sua casa.

"Eu fui abrir o portão, porque eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga, e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa", afirmou a influenciadora em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram. "Eu meti a cara no carro dele, porque eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa! Ele veio aqui."

Após o encontro fortuito, os dois apareceram juntos em foto compartilhada nas redes, em que ele está sem camisa e ela de biquini. Depois, foram fotografados no restaurante de comida japonesa Soho, em Salvador.

Pernambucana de Recife, Bárbara tem 22 anos e é influenciadora digital, criando conteúdo para o Instagram, onde possui 700 mil seguidores — números que vêm crescendo desde que começou a ser vista com Davi —, e no TikTok, onde é acompanhada por quase 400 mil pessoas. Ela geralmente compartilha sua rotina, danças e vídeos engraçadinhos. Também tem o costume de fazer colaborações com influenciadores de estados nordestinos.

