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famosos Indireta? Post de Juliano Floss viraliza após Marina Sena destruir boneco de pano no Rock in Rio Influencer postou uma foto da boneca Emília logo após o show de sua ex-namorada, mas registro foi apagado logo depois

Internautas viram um certo tom de ironia e indireta em um publicação de Juliano Floss para Marina Sena, sua ex-namorada.

Após o show da cantora no Rock in Rio no domingo (13), em que ela rasgou completamente um boneco de pano, o influencer compartilhou uma foto justamente da boneca de pano falante Emília, personagem de “Sítio do Picapau Amarelo” interpretada por Isabelle Drummond. A publicação, no entanto, já foi apagada das redes sociais.

A performance da destruição do boneco ocorreu durante “Ouro de tolo”, música que aborda o fim de um relacionamento. Como os dois terminaram há cerca de um mês, internautas logo levantaram a possibilidade de uma indireta.

Nas redes sociais, a postagem do influenciador aumentou ainda mais as especulações. A imagem de Emília apareceu nos stories pouco depois da apresentação e foi interpretada por alguns internautas como uma possível resposta à ex-namorada.

Marina, porém, negou que a cena tivesse relação com Juliano. Em entrevista ao portal g1, explicou que a ação fazia referência ao patriarcado: “Isso aí é pegando as vísceras do patriarcado. Pegando as vísceras de todos os homens e falando, ‘olha, vou comer vocês’”.

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