Inédita de Milton Nascimento é lançada nas plataformas de música; ouça

Gravada em 2015 e nunca lançada, "Morro Dois Irmãos", versão de Milton Nascimento para composição de Chico Buarque - gravada para o filme "Chico - Artista Brasileiro", do cineasta Miguel Faria Jr. - foi disponibilizada nas plataformas de música nesta terça-feira (30).



Para o longa, além de "Morro Dois Irmãos", Milton gravou também "Sobre Todas as Coisas", mas só a primeira figurou no filme e na trilha oficial lançada há oito anos pela Biscoito Fino.





Ney Matogrosso, Adriana Calcanhotto e Mônica Salmaso também ganharam destaque na trilha do filme, que teve os números musicais gravados, à época, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro - hoje chamada de Cidade das Artes Bibi Ferreira.



Acompanharam Milton na gravação de "Morro Dois Irmãos", Wilson Lopes (arranjo e violão 7 cordas), Jaques Morelenbaum (cello) e Beto Lopes (violão 7 cordas).

O single pode ser ouvido neste link.

