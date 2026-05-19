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Famosos "Inegociável" x "fica bem": veja postagens sobre a separação feitas por Virgínia Fonseca e Vini Jr. Jogador do Real Madrid se pronunciou com uma mensagem rápida e direta, finalizando com um 'fica bem' que viralizou nas redes

O anúncio da separação entre Virginia Fonseca e Vini Jr., na última sexta-feira (15), foi certamente um dos assuntos mais comentados nas redes dos últimos dias.



Três dias depois da publicação do desabafo da influencer, o jogador do Real Madrid, que foi convocado para jogar pela Seleção na Copa do Mundo, neste ano, também se pronunciou — mas recebeu diversas críticas pela forma com a qual se expressou.



A expressão rápida e direta “fica bem”, ao fim da mensagem, pegou um pouco mal diante do público.

Enquanto isso a influencer apostou em uma longa reflexão sobre maturidade, respeito e limites pessoais. Claro que a diferença de tom rapidamente chamou atenção da web.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades”, escreveu Virginia em seu texto.





“Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação. Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada.”

Já o jogador agradeceu pelos momentos vividos ao lado da influenciadora, desejou felicidade e sucesso à ex-namorada. “Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem”, disse ele ao postar uma última foto dos dois juntos.

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