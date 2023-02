A- A+

Carnaval 2023 Inês Brasil comanda Baile da Pantera no carnaval do Club Metrópole Programação da boate LGBTQIA+ conta com DJs e brega funk da sexta (17) ao domingo (19)

Para não ficar de fora da folia, o Club Metrópole divulgou sua programação para o final de semana de carnaval, prometendo atrações para todos os gostos, do brega funk à eletrônica. Os ingressos custam R$ 30,00.

Na sexta-feira (17), o agito começa à partir das 22h, com a festa "Gera Carnaval". O evento conta com show de brega funk do cantor, compositor, dançarino e influenciador pernambucano VT Kebradeira, nome em ascensão no ritmo que acumula milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Seu mais recente trabalho é a música "0 Tempo", em parceria com Ara Ketu.

A abertura do carnaval na boate LGBTQIA+ será open bar, e conta também com a participação dos DJ's Josafá, Macaxeira, Lucas Estevão e Pax.

A grande atenção da folia na Metrópole acontece no sábado de Zé Pereira (18). Inês Brasil comanda o Baile da Pantera, com shows dos DJ's Alê, Lucas Monteiro, Rainha do Recife, Winderney Petros e Pax.

Já no domingo (19), também a partir das 22h, será a vez do Baile Deles. A festa exclusiva para homens é uma tradição na Metrópole, acontecendo desde de 2007. O DJ convidado Diego Baez promete embalar o publico masculino com seu som eletrônico.

Serviço

Quando: De sexta (17) a domingo (19)

Onde: Club Metrópole, na Rua das Ninfas, no bairro da Boa Vista

Ingressos: R$ 30,00, disponíveis no www.sympla.com.br/clubmetropole

Informações: (81) 99828-1640 | WhatsApp (81) 99201-3807

