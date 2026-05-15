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REMIX Infa Vermelho estreia projeto autoral com remix de "Me Dê", de Martins DJ e produtor pernambucano prepara lançamento do EP "Vermelho é a Cor Mais Quente"

O produtor musical e DJ pernambucano Rafael Infa dá início oficialmente à trajetória de seu novo projeto, Infa Vermelho, com o lançamento do single “Me Dê (Infa Vermelho e Corisco Remix)”, disponibilizado nesta quinta (14).

A faixa revisita um dos trabalhos mais conhecidos do cantor e compositor Martins e chega às plataformas digitais por meio do Selo Estelita, em parceria com a Deck Disc.

A música funciona como prévia do EP “Vermelho é a Cor Mais Quente”, trabalho previsto para este ano e que deve consolidar a identidade sonora do projeto.

Na nova leitura, Infa Vermelho aposta em uma combinação de batidas voltadas para a pista, elementos orgânicos e referências tropicais, mantendo traços percussivos e instrumentais da composição original.

Criada originalmente por Martins em 2019, “Me Dê” ganhou destaque dentro da produção musical pernambucana contemporânea ao unir influências afro-brasileiras em uma levada inspirada no ijexá.

A canção alcançou ainda maior projeção após ser reinterpretada por Daniela Mercury no disco “Baiana”, lançado em 2022.

A nova versão foi desenvolvida em parceria com a Corisco Music e teve coprodução, mixagem e masterização assinadas por Luccas Maia.

Segundo Infa Vermelho, o desafio foi transportar a faixa para o universo clubber sem perder as características brasileiras que marcaram a gravação original.

“Depois de um ano muito intenso tocando, pesquisando e experimentando sonoridades nas pistas, achei importante começar a apresentar também o som que estamos construindo em estúdio. E nada melhor do que iniciar esse caminho com uma música que já carrega tanta força dentro da música nordestina”, afirma o artista, em material enviado à imprensa.

Rafael Infa

Com mais de duas décadas de atuação na cena cultural de Pernambuco, Rafael Infa reúne no projeto influências que atravessam disco, house, funk, miami bass, rock e ritmos tradicionais nordestinos, além de referências da música africana e latina.

Mesmo em fase inicial, o projeto já passou por festivais, clubes e espaços culturais no Brasil e no exterior.

Entre os locais que receberam apresentações de Infa Vermelho estão a Casa Natura Musical, o Museu de Arte Moderna da Bahia e o Forte de Fernando de Noronha. Em 2025, o artista também realizou sua primeira circulação europeia, com shows em Portugal, Espanha e França.

No Nordeste, Infa vem ampliando sua presença em eventos como o Carnaval do Recife, o Réveillon Carneiros e o Open House Mag, competição em que venceu a etapa de Maceió antes de retornar como atração principal na edição realizada na capital pernambucana.

Além da carreira artística, Rafael Infa também atua na produção cultural e integra o Brilho Cultural, iniciativa voltada à música e à cena alternativa no centro do Recife.



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