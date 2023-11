A- A+

TURNÊ Infecção renal: conheça os 6 sintomas da doença que fez Anahí abandonar show do RBD Cantora publicou mensagem nas redes sociais afirmando que está com um quadro de infecção renal grave

A cantora mexicana Anahí deixou o show do RBD em São Paulo para ir ao hospital, na noite desta sexta-feira (17). Antes mesmo da apresentação, a artista já havia afirmado que estava com problemas de saúde e relatou ter sentido febre. Nas redes sociais, ela atualizou o estado de saúde e disse ter sido diagnosticada com uma infecção renal grave.

A doença dolorosa e desagradável pode causar febre, dor nas costas e sensação de queimação ao urinar. Se não for tratada, pode causar danos renais permanentes. Confira 6 sinais e sintomas da doença:

Febre

Durante uma infecção renal, a febre é um dos sintomas mais comuns da condição. A temperatura corporal do paciente pode chegar a mais de 38°C. Frio extremo e tremores também podem ser sinais que acompanham a febre.

O corpo usa a febre para combater infecções, pois elas estimulam o sistema imunológico e dificultam a sobrevivência das bactérias e vírus responsáveis pelas infecções. Usar roupas largas, beber bastante água para se manter hidratado pode ajudar a melhorar os sintomas da febre.

Dor nas costas

Dor ou desconforto na parte inferior das costas, nas laterais ou nos órgãos genitais também é um sinal de infecção renal. A dor pode ser sentida logo abaixo da caixa torácica, onde estão localizados os rins. Em alguns casos, segundo sistema de saúde nacional do Reino Unido, o apenas um rim está infectado, fazendo com que apenas um lado fique dolorido e sensível.

Vontade incontrolável de urinar

As infecções renais também podem causar sintomas de cistite, infecção comum da bexiga, que normalmente é a principal causa de uma infecção renal. A bactéria na bexiga, que está causando a infecção, pode fazer a área inchar e ficar irritada, o que consequentemente, o paciente tem mais necessidade de fazer xixi repentinamente ou com mais frequência.

Dor ou sensação de queimação ao urinar

Além de aumentar a frequência, as infecções renais também podem causar dor ou sensação de queimação. Segundo especialistas, isso se deve a inflamação ou inchaço do trato urinário. As infecções renais são mais comuns em mulheres porque a uretra da mulher é mais curta que a do homem, facilitando a chegada das bactérias aos rins.

Médicos afirmam que as mulheres mais jovens correm maior risco porque tendem a ser mais sexualmente ativas e ter relações sexuais frequentes aumenta as probabilidades de contrair uma infeção renal.

Odor urinário

Se a urina ficar turva ou ter um odor característico diferente também pode ser um sinal de infecção renal. Isso ocorre porque o corpo envia glóbulos brancos para combater a infecção.

As células são geralmente excretadas na urina, por isso, quando os glóbulos brancos se misturam com a urina, podem causar uma cor turva. Embora uma mudança na cor da urina possa ser causada por desidratação ou algum medicamento, especialistas afirmam que se for acompanhada de outros sintomas, como dor ao fazer xixi, pode ser uma infecção mais grave.

Sangue na urina

Encontrar sangue no xixi é outro sintoma de uma infecção renal. O médico geralmente prescreve antibióticos para uma infecção, a fim de impedir que a infecção entre na corrente sanguínea. A maioria das pessoas que são diagnosticadas e tratadas imediatamente com antibióticos sentem-se completamente melhor após cerca de duas semanas.

Veja também

POLÍTICA 'Vamos por la gloria': a canção de rock usada por Javier Milei em seu discurso de vitória