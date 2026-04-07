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Famosos Com infecção respiratória, Lady Gaga cancela show no Canadá Gaga também disse que não teria condições de manter o nível esperado pelo público

Lady Gaga cancelou o show que faria nesta segunda-feira (6), em Montreal, no Canadá, após ser diagnosticada com uma infecção respiratória. A decisão foi tomada por recomendação médica, depois de a artista relatar piora no quadro mesmo após dias de repouso.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a cantora afirmou que vinha tentando se recuperar para manter a apresentação, mas o quadro clínico evoluiu de forma negativa.

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"Estou lutando contra uma infecção respiratória nos últimos dias e fiz o que eu podia para descansar e me recuperar, porém, tudo piorou. Meu médico recomendou que eu não me apresentasse hoje."

Gaga também disse que não teria condições de manter o nível esperado pelo público. "Sendo sincera, não acho que conseguiria entregar a qualidade de performance que vocês merecem."

Artista pede desculpas aos fãs

No texto, Lady Gaga lamentou o cancelamento e o impacto para quem havia se programado para o show.

"Eu sei o quanto isso é decepcionante, e realmente não poderia me sentir pior por decepcioná-los. Sinto muito a todos que fizeram planos para estar lá e me apoiar."

A cantora também mencionou as apresentações anteriores na cidade "Estar em Montreal e me apresentar para vocês na quinta e sexta-feira foi mágico e muito significativo."

Turnê segue com últimos shows

A apresentação cancelada fazia parte da Mayhem Ball, oitava turnê da carreira da artista, que acompanha o álbum Mayhem, lançado em 2025.

Antes do cancelamento, Gaga se apresentou normalmente em Montreal nos dias 2 e 3 de abril. Agora, a agenda segue com três shows previstos: dois em Saint Paul, em Minnesota, e o encerramento no dia 13 de abril, no Madison Square Garden, em Nova York.

A turnê já passou por alterações ao longo do calendário. Um show em Miami havia sido cancelado anteriormente por problemas vocais, e novas datas foram adicionadas para 2026 em cidades da América do Norte.

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