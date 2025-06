Influencer 18+ e "enfermeira mais sexy do mundo": quem é o affair de Henri Castelli

A- A+

Henri Castelli surgiu no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, muito bem acompanhado, diga-se de passagem. Conhecido por papéis em “Cobras & lagartos” (2006) e “Flor do Caribe” (2013), o ator embarcava na última segunda-feira (16) em um voo para os Estados Unidos ao lado da catarinense Aline Limas, que ficou conhecida nas redes sociais ao publicar conteúdo adulto. Rapidamente, os dois foram apontados como um possível novo casal.

Desde 2021, quando terminou o breve relacionamento de quatro meses com a influencer Sabrina Caminski, o artista não havia sido flagrado com uma nova companhia. No aeroporto, chegou a posar sorridente com fãs e até fez brincadeiras com o paparazzo ao lado de Aline.





Natural de Joinville (SC), Aline tem 30 anos e trabalhou como enfermeira por 11, atuando como chefe de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e na linha de frente durante a pandemia de Covid-19, de acordo com o Privicy. A plataforma de conteúdo adulto, aliás, destaca que ela trocou os “plantões hospitalares” para “faturar R$ 500 mil na rede social”.





A influencer Aline Limas — Foto: Reprodução/Instagram

“No início foi muito difícil, mas hoje não me importo mais com os julgamentos. Sei quem eu sou, não perdi minha essência e nem meu caráter”, diz a influencer 18+ em um comunicado do Privicy.

Muito por conta de seu atual posto, Aline é conhecida como “a enfermeira mais sexy do mundo”, de acordo com a revista Playboy. “Quando decidi fazer conteúdo, resolvi colocar em prática as minhas fantasias, fetiches. Gosto do exibicionismo, tudo é natural e caseiro, com muitas emoções e adrenalina”, disse ela.

