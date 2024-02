A- A+

Famosos Influencer e musa do OnlyFans, quem é a esposa de Kadu Moliterno que atraiu olhares na Sapucaí Casal marcou presença no camarote no desfile das campeãs do carnaval carioca

Kadu Moliterno marcou presença no desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro no último sábado. Acompanhado da esposa, Cristianne Rodriguez, o ator passou pelo camarote Mar. Com um look preto sexy, com renda e decotado, a companheira do ator chamou atenção e atraiu olhares na Sapucaí.

Cristianne, de 46 anos, é uma atleta fisiculturista e influencer fitness, e tem ajudado o companheiro o companheiro, de 71 anos, a levar uma vida mais saudável desde que se casaram, em 2016.

— Ela é uma atleta fisiculturista, então o casamento me levou a outro nível, seja em treinos diários, dietas e cuidados constantes. Eu me sinto um garoto. Treinamos juntos em alguns dias e separados em outros. Eu gosto de treinar às 6h da manhã, o que ela já não gosta — disse o ator em entrevista à coluna Play, de O GLOBO, no início do ano.

Como fisiculturista, Cristianne já participou algumas vezes do campeonato Mr. Olympia, sendo premiada quatro vezes na categoria Wellness. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, ela vem se destacando ao compartilhar a rotina de exercício e dieta na busca por um corpo sarado.





Além do trabalho como influencer fitness, Cristianne também mantém um perfil no OnlyFans e no Privacy em que compartilha conteúdo sensual mediante assinaturas de US$ 15 e R$ 90 por mês, respectivamente. Ela faz questão de afirmar que seu conteúdo não é pornográfico ou vulgar, e conta com o apoio do marido nas empreitadas sociais.

— Não existe sentimento de posse, somos livres. Eles têm é inveja, a felicidade do outro incomoda algumas pessoas — falou Kadu ao EXTRA, durante o carnaval.

Em 2020, Kadu e Cristianne chegaram a fechar participação no reality "Power Couple Brasil", mas a edição acabou cancelada em razão da pandemia.

