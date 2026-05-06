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INFLUENCIADORES Influencer Malévola sobrevoa mansão de Jojo Todynho após cantora desmarcar "ringue" em público Briga seria realizada em Bangu, na Zona Oeste do Rio, mas foi cancelada por iniciativa da cantora

Afrontosa e sob os holofotes dos internautas, Malévola Alves tomou um taxi aéreo e partiu para a ação. Ao lado de alguns amigos, ela sobrevoou de helicóptero a mansão de Jojo Todynho, na Zona Sudoeste do Rio. Bem verdade é que a cantora havia marcado uma briga em público com ela, mas depois desmarcou. Já havia até local para tudo acontecer: o “ringue” seria realizado em Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense, e a influencer veio de São Paulo apenas para isso.

“Estamos chegando, fofinha. A gente vai pousar agora. Tu não sustenta? Não falou para a gente ir até Bangu e desistiu? A gente veio até sua casa (…) Cadê você, Jojo? Sai daí, mulher. Tu não mexeu? Aguenta”, ameaçou Malévola.

Em outro story, a influencer ainda continuou: “Eu falei que eu vinha”, disse, acrescentando que o piloto pousaria nas proximidades da casa de Jojo.

A briga teve início após Malévola afirmar que foi enganada ao pagar R$ 6 mil por um procedimento capilar que, segundo ela, teria sido combinado por R$ 2 mil. A situação ganhou repercussão quando Jojo comentou o caso nas redes, criticando a postura da influencer.

Em resposta, Malévola acusou a cantora de transfobia e fez ataques públicos, elevando o tom da discussão. O desentendimento continuou a crescer, com trocas de provocações e ameaças. Em um vídeo recente, a influencer afirmou estar disposta a encontrar Jojo pessoalmente no Rio de Janeiro, reforçando o clima de tensão entre as duas. “Eu tô preparada. E eu tô indo. Posso não te encontrar em Bangu, mas eu vou te encontrar no Rio. E como você marcou, eu tô indo por você. Eu dou a cara a tapa. Agora quero ver se você vai”, disse ela.

Jojo segue afirmando que vai resolver a confusão na delegacia. “O lugar que todo futuro advogado vai amar frequentar! Aqui a brincadeira fica mais gostosa”, disse ao publicar uma foto em frente a uma unidade da Polícia Civil do Rio.

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