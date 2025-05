Influencer mexicana assassinada por tiros desconfiou de "presente" antes da morte

A- A+

Pouco depois da confirmação do assassinato da influenciadora e modelo Valeria Márquez, durante transmissão ao vivo no Oeste do México, começaram a circular nas redes sociais vários trechos da live em que ela demonstrava preocupação com a trama de um suposto "presente misterioso".

Nas imagens, uma mulher que estava em seu salão de beleza, o 'Blossom The Beauty Lounge', avisa à influencer que um entregador procurara por ela mais cedo e se recusara a deixar uma encomenda sem encontrá-la pessoalmente.

"Talvez eles fossem me matar ou algo assim" comentou Valeria, ao que a moça que a acompanhava tentou justificar:

"Não, era um presente, mas era como um presente caro"



"E ele veio com o quê, uma moto? Eles iam me pegar ou o quê?" suspeitou a influenciadora, sem imaginar que minutos depois seria baleada em sua própria loja.



A influencer chegou a dizer que iria embora do local, mas a mulher pede que ela permaneça.

Na sequência, um homem entrou no estabelecimento, perguntou pela dona do espaço e, após ela confirmar sua identidade, abriu fogo.

O atirador atingiu a vítima no peito e na cabeça, segundo o jornal El Proceso.



De acordo com o jornal, ao longo do dia, pelo menos três pessoas entraram no estabelecimento sob diferentes pretextos: uma entregou café, outra deixou um bicho de pelúcia e uma terceira perguntou pela influenciadora.

Nenhuma das visitas foi considerada suspeita na ocasião, mas ocorreram em um curto período de tempo e intrigaram os fãs após o assassinato.



A jovem influenciadora mexicana com mais de 95 mil seguidores na rede social TikTok foi assassinada nesta terça-feira no estado de Jalisco, informou a Promotoria a local.



Valeria publicava vídeos com conteúdos sobre beleza e estilos de vida — alguns com quase 800 mil visualizações, segundo constatou a AFP.



"A vítima é uma pessoa com presença ativa e influência nas redes sociais", destacou a Promotoria estadual em comunicado.



O crime ocorreu por volta das 18h30 (horário local), em um salão de beleza do qual Márquez era proprietária, localizado em Zapopan, subúrbio de Guadalajara, capital do estado de Jalisco.

Agentes da polícia municipal foram ao local após um chamado à linha de emergência e confirmaram a morte da jovem, informou a autoridade.



"De acordo com as primeiras linhas de investigação, ela estava em seu estabelecimento quando um homem entrou no local e, aparentemente, efetuou disparos com uma arma de fogo contra ela, tirando-lhe a vida", acrescentou a promotoria no comunicado.



Agentes do Ministério Público permaneciam na cena do crime colhendo depoimentos e indícios para esclarecer o caso, que está sendo investigado "conforme o protocolo de feminicídio", segundo a promotoria.



A violência de gênero é um problema persistente no México, onde 70% das mulheres com mais de 15 anos já sofreram algum tipo de agressão pelo menos uma vez na vida, segundo a ONU Mulheres.



Somando os feminicídios e os homicídios dolosos, os assassinatos de meninas e mulheres chegam, em média, a cerca de 10 por dia, conforme dados da ONU.

