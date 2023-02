A- A+

BBB23 Influencer mexicana pode entrar na atual edição do BBB; saiba quem é Intercâmbio entre participantes de realities costuma integrar dinâmica do Big Brother Brasil

Uma nova participante pode entrar na casa do Big Brother Brasil (BBB23) nos próximos dias, integrando mais uma dinâmica do reality e já conhecida do público: o intercâmbio entre brothers e sisters com realities fora do País.

No caso em questão, uma sister do 'La Casa de Los Famosos', do México, seria a escolhida para entrar na casa do BBB23. Trata-se de Dania Méndez, 31, modelo, influenciadora digital e participante do programa pela TV Telemundo.









Boninho, diretor do Big Brother Brasil, já havia falado da possibilidade de, nesta edição do reality, realizar o intercâmbio. Por enquanto, o que se tem é especulação acerca da dinâmica e da modelo que teria sido a escolhida para participar do programa brasileiro.



Já no caminho inverso, o brother ou sister que vai para o reality mexicano, será escolhido pelo público e o anúncio deve ser feito pelo apresentador Tadeu Schmidt nos próximos dias.

