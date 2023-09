A- A+

TEATRO Influencer mirim Belinha faz duas apresentações no Recife; confira as datas Youtuber de apenas 9 anos conta com mais de 5 milhões de inscritos no seu canal

Belinha, influenciadora mirim de apenas 9 anos de idade e com mais de 5 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, vem ao Recife. Neste sábado (9) e no domingo (10), às 17h, ela se apresenta no Teatro RioMar.

A youtuber traz a Pernambuco a turnê “Belinha Show”, que vem percorrendo o Brasil. No palco, ela promete entreter seu público com danças, músicas, historinhas e brincadeiras.

Serviço:

“Belinha Show”

Neste sábado (9) e no domingo (10), às 17h

No Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos a partir de R$ 50, à venda no site do Teatro RioMar

