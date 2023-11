A- A+

decoração Influencer mostra apartamento com iluminação de boate: "Transformou num PC gamer" Matheus Costa mostra transformações em seis meses de obras no imóvel, que teve chão de taco original arrancado

O influencer Matheus Costa, que conquistou mais de 2 milhões de seguidores com vídeos irritando seu pai com erros gramaticais, postou em suas redes vídeos do apartamento que está reformando no Rio. No mais recente, ele mostra a mudança nos últimos seis meses, em que derrubou paredes, arrancou o chão de taco e mexeu em toda a iluminação do imóvel.

Com uma iluminação dinâmica toda de led, o influencer deixou o apartamento com cara de boate, como ele mesmo reconhece no vídeo. "Seis meses depois (de obras), a casa mais iluminada desse Rio de Janeiro. Sim, eu criei muita própria boate em casa".

Alguns seguidores não peredoaram: "Como transformar um apto num pc game", brincou uma seguidora no Twitter. "Eu amo o Matheus Costa mas jamais vou perdoar ele ter arrancado o piso de taco original pra morar numa lan house", outra fã tuitou.

eu amo o Matheus Costa mas jamais vou perdoar ele ter arrancado o piso de taco original pra morar numa lan house pic.twitter.com/YWyLbIKFTe — Krish (@kribshna) November 30, 2023

