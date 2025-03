Influencer e fã de Virginia: quem é Duda Guerra, namorada de Benicio Huck

A- A+

Aos poucos, Duda Guerra tem avançado sobre os principais objetivos de sua vida. Aos 16 anos, a namorada do Benicio Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, tem conquistado rapidamente o sonho de se tornar uma influencer de sucesso — prova disso é que conquistou 415 mil novos seguidores em apenas seis meses.

Investindo na carreira digital e inspirando-se em Virginia Fonseca, que é uma referência no ramo, a carioca já planeja ter a sua independência financeira antes mesmo de atingir a maioridade.

Em sua conta no Instagram, Duda compartilha detalhes de sua rotina pessoal. Ela mostra momentos de suas viagens, tanto as que realiza dentro do país quanto as internacionais.

A nora de Angélica também costuma exibir suas aquisições de moda, de marcas de luxo como Prada, Louis Vuitton e Dior.

Duda ganhou fama na internet após aparecer com o rapaz na última edição do Rock in Rio.

Na ocasião, depois de ser fotografada com o namorado, ela chegou a quadruplicar o número de seguidores no Instagram e no TikTok, em pouco menos de uma semana, e passou a se destacar nas plataformas ao realizar posts sobre moda e rotina de cuidados com a beleza.

Hoje, a jovem já arrebanha cerca de 440 mil admiradores apenas no Instagram.

Definindo-se como uma influencer focada em moda, fitness e lifestyle, Duda estuda atualmente o último ano do Ensino Médio. A carreira digital foi o sonho dela, como a própria não esconde.

“Sempre tive muita vontade de estar na internet e de uns cinco meses para cá, se tornou um trabalho. Neste ano já consigo a minha independência financeira”, disse ela, de acordo com a revista Quem.

A menina até faz projeção sobre um futuro profissional focado na carreira digital. “Eu pretendo fazer faculdade de Publicidade e Propaganda, que é uma carreira que vai me ajudar a seguir essa carreira de influencer, que é a que eu quero seguir pelo resto da vida.”

Por meio das redes sociais, Duda Guerra compartilha a própria rotina em publicações sobre comportamento, moda, alimentação, cultura pop e estilo de vida, além de realizar avaliações sobre produtos de beleza, cosméticos e maquiagem.

Ela gerou questionamentos quando, em agosto, realizou uma cirurgia para colocar um implante com 300 mililitros de silicone nos seios.

A estudante revelou o fato por meio das redes sociais, o que provocou uma série de comentários da parte dos seguidores, já que ela possui idade inferior a 18 anos — não existe, porém, restrição para a realização da cirurgia, desde que haja autorização dos pais.

Na ocasião, Duda reforçou que sempre contou com o apoio dos pais para a realização da cirurgia. "Meus pais são meus melhores amigos. Eu conto tudo da minha vida para eles. Então, a gente tem uma relação ótima. Eles são super liberais, mas também para tudo existem limites, sabe?!", contou ela.

Em outubro, ela voltou a fazer outro procedimento estético e se submeteu a uma harmonização facial e a uma rinoplastia (para empinar o nariz), além de ter feito preenchimento labial.

