Influencer rebate críticas por levar filha de 5 meses para Farofa da Gkay: "Pediatra liberou"

A influenciadora digital Estefany Boro usou as redes sociais, na noite da última segunda-feira (4), para rebater a série de críticas que vem recebendo desde que mostrou, por meio de um vídeo no Instagram, que levou a filha recém-nascida — a pequena Athena, de 5 meses — para a Farofa da Gkay, festa que reúne celebridades da internet, num resort em Fortaleza (CE), até a próxima quarta-feira (6).

"Antes de eu vir para cá, perguntei para a pediatra. E ela (a pediatra) super liberou. Foi a primeira viagem de avião que fiz com a Athena. Estava muito nervosa, e graças a Deus foi super tranquilo, e ela dormiu o voo inteiro", contou Estefany, que tomou a decisão de levar o bebê para o evento junto com o pai da criança, o cantor Jottapê, com quem ela é casada. O artista, no entanto, não se manifestou sobre o assunto após a repercussão negativa do caso.

Por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Estefany ressaltou que evitará acessar as redes sociais ao longo da festa de três dias "para não se estressar mais" e aproveitar o evento. "Vim para cá para me divertir. Jamais iria fazer algo que prejudicaria minha filha. Então, pelo amor de Deus, vamos procurar o que fazer", afirmou.

